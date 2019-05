É cuidador informal? Saiba o que vai mudar

PS, BE e PCP chegaram a um acordo quanto à criação do Estatuto do Cuidador Informal, onde ficam estabelecidos os direitos e deveres de quem cuida de familiares dependentes – sejam idosos, pessoas com demência ou doenças crónicas, ou crianças com patologias graves.

O texto conjunto é uma proposta que ainda vai passar pela votação final na Assembleia da República, mas com aprovação garantida. Veja o que ficou definido:

criação de um subsídio de apoio, uma nova prestação social, a atribuir mediante condição de recursos , mas que primeiro vai ser testada em projectos-piloto durante 12 meses, à semelhança do que aconteceu com o Rendimento Social de Inserção. Este direito está previsto para os cuidadores principais - os que cuidam em permanência - mas será atribuído apenas a quem tiver menos rendimentos e os valores não estão definidos;

possibilidade de os cuidadores continuarem a ter uma carreira contributiva , através do seguro social voluntário (forma facultativa de contribuição para a Segurança Social), no caso de terem deixado de trabalhar. Actualmente, quem deixa de trabalhar cedo para poder cuidar de familiares fica sem direito à reforma e outro tipo de prestações sociais. No caso do cuidador permanente, o subsídio de apoio será majorado se este aderir ao seguro social voluntário, de maneira a permitir-lhe suportar a contribuição para a Segurança Social;

direito ao descanso dos cuidadores , através do apoio domiciliário – ou seja, não têm de colocar os familiares na rede de cuidados continuados para este fim;

, através do apoio domiciliário – ou seja, não têm de colocar os familiares na rede de cuidados continuados para este fim; capacitação dos cuidadores, que podem ter acesso a formações específicas. Haverá profissionais a funcionar como contacto de referência nas unidades de saúde.

São definidos dois tipos de cuidadores informais:

o “principal”, ou seja, o cônjuge, unido de facto ou o parente até ao 4.º grau da pessoa cuidada que não recebe qualquer tipo de remuneração pelo acompanhamento que presta;

o “não principal”, um familiar que, ao cuidar da pessoa de forma regular, não o faz permanentemente.

Quanto à pessoa cuidada, esta deve ser titular de uma das seguintes prestações sociais:

complemento por dependência de 2.º grau;

subsídio por assistência de terceira pessoa;

complemento por dependência de 1.º grau – aqui também se inclui “quem, transitoriamente, se encontre acamado ou a necessitar de cuidados permanentes, por se encontrar em situação de dependência”, desde que tenha este complemento.

O que não está incluído na proposta:

alterações ao Código do Trabalho , que possibilitem aos cuidadores trabalhar a tempo parcial ou com um horário flexível, por exemplo;

, que possibilitem aos cuidadores trabalhar a tempo parcial ou com um horário flexível, por exemplo; reconhecimento retroactivo dos direitos a carreira contributiva para pessoas que deixaram de trabalhar para cuidar dos dependentes em casa.