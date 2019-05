Crianças com cancro no São João passam sexta-feira para o edifício principal

As crianças com doença oncológica em tratamento no hospital de São João, no Porto, vão passar na sexta-feira para o edifício principal da unidade, deixando de estar em contentores.

O anúncio foi feito esta quinta-feira pela ministra da Saúde, Marta Temido, durante um debate no Parlamento, depois de questionada pelo PSD e pelo CDS sobre a situação da ala pediátrica do hospital de São João.

“Amanhã [sexta-feira], segundo o presidente do conselho de administração, os meninos que recebem tratamentos na oncologia pediátrica passarão para o edifício principal do hospital”, afirmou Marta Temido, salientando que cumpriu “tudo aquilo” que anunciou.

A ministra tinha assumido já no Parlamento que até Junho as crianças com doenças oncológicas da ala pediátrica do São João deixariam as instalações em contentores onde se encontram.