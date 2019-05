Cancro mais comum nas crianças tem taxa de sobrevivência de 90%

Os resultados são positivos e estão em linha com dados europeus. Em alguns dos tipos de cancro mais frequentes nas crianças as taxas de sobrevivência a três anos estão acima dos 90%. Caso das leucemias linfoblásticas agudas que representam 75% dos casos de leucemia. No geral, estima-se que um em cada 600 adultos seja sobrevivente de um cancro pediátrico. Os primeiros dados nacionais são apresentados esta sexta-feira, numa conferência que reúne representares de registos oncológicos de vários países.

Continuar a ler