PSD recusa viabilizar Lei de Bases da Saúde e desafia PS a regressar à sua “origem”

O PSD recusa-se a viabilizar a Lei de Bases da Saúde, que foi negociada à esquerda, depois de o BE se preparar para votar contra a proposta. A posição, avançada pelo Expresso, foi confirmada ao PÚBLICO por Fernando Negrão, líder da bancada parlamentar do PSD.

“O senhor primeiro-ministro disse num debate quinzenal que a Lei de Bases da Saúde não será aprovada com a direita mas com a esquerda fundadora do Serviço Nacional de Saúde”, disse Fernando Negrão em declarações ao PÚBLICO no Parlamento.

O líder da bancada social-democrata exige que o “PS cumpra o que prometeu”, mas lembra que, se não conseguir, há “uma lei de bases em vigor”. E deixa um desafio: “O PS que regresse à sua origem doutrinária e venha falar connosco.”

A porta ficou, assim, aberta a eventuais negociações caso os socialistas se aproximassem das propostas sociais-democratas, o que não tem acontecido. Na votação em comissão, a maioria de esquerda tem chumbado as propostas do PSD e do CDS, deixando pouca margem para entendimentos.

Como o PÚBLICO avançou esta quinta-feira, de acordo com um responsável governamental, o Governo está convencido de que o BE não votará a favor da proposta de nova Lei de Bases da Saúde, mas teria a expectativa de que uma eventual abstenção do PSD viabilize a aprovação do diploma.

A Lei de Bases da Saúde foi protagonista de um dos momentos de tensão entre o PS e o BE, com os bloquistas a acusarem os socialistas de “recuo total” ao apresentarem uma proposta que mantém as Parcerias Público-Privados (PPP) e a possibilidade de recurso ao sector privado.

O PS reitera que o documento que o BE assume como uma proposta final – e que proibia as PPP – era um documento de trabalho. A votação no grupo de trabalho sobre este ponto, que é um dos mais sensíveis da lei, foi adiada em meados de Maio para depois das europeias. Essas votações serão retomadas nesta sexta-feira à tarde.