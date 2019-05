Costa dá pontapé de saída para a campanha das legislativas

A pré-campanha socialista para as eleições legislativas de Outubro arranca a 15 de Junho com a primeira de uma série de quatro convenções nacionais temáticas que o partido vai realizar até 6 de Julho.

Esta quinta-feira, em Lisboa, no discurso de abertura da reunião da Comissão Política Nacional, o secretário-geral do PS, António Costa, elencou quatro “desafios estratégicos” que vão constituir a “espinha dorsal do programa de Governo": o combate às alterações climáticas; o “desafio demográfico em todas as suas dimensões”, incluindo o incentivo à natalidade, “boas políticas públicas para responder ao envelhecimento” e “uma boa política migratória"; a transição para a sociedade digital, através do investimento no ensino juvenil e na educação ao longo da vida; e, por fim, o combate às desigualdades. As quatro convenções decorrerão em diferentes regiões do país.

Em Lisboa, Costa referiu ainda quatro conjuntos de “regras de boa governação” a inscrever no programa de Governo, a começar pelo reforço da democracia, através do aprofundamento da descentralização e do reforço dos mecanismos de transparência e de combate à corrupção. O investimento na qualidade dos serviços públicos, após uma primeira legislatura apostada na recuperação dos direitos dos trabalhadores da função pública, o foco nas contas certas, com a dívida pública abaixo de 100% até ao final da legislatura, e a valorização das funções de soberania, com um reforço da segurança e a melhoria da administração de justiça, são os restantes eixos.

Vitória nas europeias não foi um “cheque em branco"

O secretário-geral do PS avisou ainda que a vitória eleitoral de domingo, nas europeias, não pode ser entendida como um “cheque em branco”, mas antes como uma responsabilidade acrescida para o partido.

“Acho que temos boas razões para estarmos confiantes, reconhecidos pela confiança que nos foi renovada, mas perceber bem que essa confiança que nos foi renovada não foi um cheque em branco. Foi mesmo uma responsabilidade acrescida que nós temos para concluirmos nesta legislatura o trabalho que ainda temos em curso, para responder às necessidades que os cidadãos sentem e de preparar com qualidade a próxima legislatura”, disse.

Costa deixou ainda um recado aos membros da Comissão Política: “Se hoje nos podemos orgulhar de podermos dizer que cumprimos tudo o que prometemos, é porque nos preparámos bem para saber o que podíamos prometer e estávamos em condições de cumprir. Essa confiança tem um valor imenso, não podemos abdicar dela e, na próxima legislatura, temos de voltar a provar que é possível”.