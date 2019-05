O papel do PÚBLICO

Terminada que está a eleição para o Parlamento Europeu, duas notas são evidentes: a altíssima taxa de abstenção e a paupérrima, em qualidade, cobertura jornalística da campanha que em parte está na origem da primeira. Os grandes partidos fizeram uma triste figura, não discutindo a Europa e atacando-se mutuamente com argumentos demagógicos e algumas vezes grosseiros. Os pequenos viram restringida a sua actuação, por critérios jornalísticos discutíveis. O PÚBLICO tentou dar-lhes alguma voz, mas acho que podia ter feito mais e melhor. Podia, por exemplo, ter feito debates dois a dois ou três a três, entre representantes de grandes e pequenos partidos para haver confronto de ideias concretas sobre problemas europeus. O PÚBLICO tem obrigações que os outros jornais não têm, porque é um jornal de referência na nossa democracia. Talvez assim candidatos de grande valor como Rui Tavares ou Paulo Morais pudessem expor as suas ideias e serem mais conhecidos e compreendidos. Espero que nas eleições de Outubro o PÚBLICO nos surpreenda com uma nova e inovadora abordagem da campanha eleitoral.

José Carlos Palha, Gaia

Perdeu... por falta de comparência!

Os “blasfemos” 70% de abstenção nas eleições de domingo são vergonhosos para a democracia, mas ainda tem quem defenda os autores desse “caldeirão” de justificações motivantes, as mais das vezes “esfarrapadas”. Ora abertamente convictos, ora numas jocosidades canhestras, entre as quais avultam o colocar a percentagem da abstenção em paridade com as votações, numa escala em que aquela ocupa o “1.º lugar”, ora chamando-lhe partido. O que me apraz dizer é somente uma coisa: a abstenção perdeu... por falta de comparência.

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

Assalto na auto-estrada

O dia 28 de Maio de 2019 será lembrado como um dos dias mais ridículos protagonizados pela sôfrega maquina fiscal portuguesa. Colocar mesas e tendas no acesso à auto-estrada, em Valongo, e com a colaboração da GNR mandar parar todos os condutores para cruzar dados através das matrículas e verificar se existem dívidas ao fisco, faz lembrar regimes totalitários. Ficar apeado na auto-estrada por um inspector tributário mais zeloso devido a penhora, mostra que nem todos os contribuintes são tratados da mesma maneira e atenta contra princípios básicos do Estado de direito.

Emanuel Caetano, Ermesinde

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Cobrança de dívidas na A2

Enquanto os nomes dos grandes credores da banca continuam no segredo para garantir a “estabilidade financeira”, a operação Stop à saída da A2, em Valongo, para cobrança de impostos por parte de inspectores da Autoridade Tributária com o apoio de elementos da GNR, “é altamente ilegal configurando abuso de poder”, na opinião do jurista Dantas da Gama. Enquanto o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais ordenou o cancelamento desta acção inspectiva, Mário Centeno e António Costa não se pronunciaram. Se os inspectores da Autoridade Tributária não recebessem prémios por cobranças coerciva de impostos em atraso esta “enda” teria sido montada numa auto-estrada?

Ademar Costa, Póvoa de Varzim