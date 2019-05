Estão a obrigar alunos a protestar contra cortes nas universidades, diz ministro da Educação do Brasil

Enquanto estudantes e professores tomavam as ruas de novo em mais de uma centena de cidades brasileiras, num protesto contra os cortes nas universidades promovidos pelo Governo de Jair Bolsonaro, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, foi para o Twitter pedir aos pais que denunciem os professores que, diz, estão a “coagir” os alunos das universidades públicas a participar nas manifestações.

Dizendo que os protestos não se podem transformar numa “guerra ideológica”, mas fazendo isso mesmo, o ministro divulga um endereço de e-mail e pede mais denúncias, depois de dizer que que o Ministério da Educação recebeu cartas de pais queixando-se que os seus filhos foram a ameaçados se não participassem nas manifestações. É mais um episódio da batalha de manifestações iniciada a 15 de Maio, com o primeiro protesto dos estudantes, que teve seguimento no último domingo, 26, com a manifestação de apoio a Bolsonaro e contra o Congresso, e agora este novo protesto convocado pela União Nacional dos Estudantes, que representa os universitários, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas e a Associação Nacional de Pós-Graduandos.

O Governo fez um corte total de 7300 milhões de reais no sector da educação, que chega a 2000 milhões de reais (1110 milhões de euros) na chamada verba discricionária, ou seja, do dinheiro que não é destinado para despesas obrigatórias como salários, e que serve também para apoiar investigação, bolsas e outras actividades. As instituições também não têm dinheiro para manter a manutenção dos edifícios e para ter as instalações em condições próprias para dar aulas, queixam-se os reitores e responsáveis das universidades.

Em Brasília, um dos locais onde a manifestação se realizou mais cedo, a marcha aconteceu na Esplanada dos Ministérios, e segundo o relato do jornal Folha de São Paulo, o ministro da Educação pediu protecção policial para o edifício sede do seu Ministério. Sérgio Moro, o seu colega da Justiça, aceitou o pedido.

Um repórter da BuzzFeed News Brasil relatou no Twitter que enquanto a manifestação subia a Esplanada, um polícia de mota lançava jactos de gás pimenta com os manifestantes, que não reagiram.

O Ministério Público brasileiro anunciou entretanto ter-se iniciado uma acção civil contra Weintraub e o Estado brasileiro, por danos morais colectivos, devido às declarações do ministro desde que tomou posse, em Abril – entre as quais a ameaça de que “as universidades que, em vez de procurar melhorar o desempenho académico, estiverem fazendo balbúrdia, terão verbas reduzidas”.

Por outro lado, num sinal de que o corte de verbas está a provocar incómodo até no seio do poder, o Conselho Nacional de Direitos Humanos – órgão ligado ao Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos, liderado por Damares Alves – recomendou ao Governo federal que reveja o bloqueio das verbas para a Educação, num documento publicado esta quinta-feira no Diário Oficial da União.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em algumas cidades do interior, aos estudantes e professores juntaram-se manifestantes que defendiam outras causas e aproveitaram para se solidarizar e dar visibilidade às suas queixas. Em Santos, trabalhadores do sector dos petróleos fizeram um protesto em apoio aos estudantes, contra a privatização das refinarias e a reforma da Segurança Social, relata o site Brasil 247, que tem um forte pendor de esquerda. A oposição à reforma da Segurança Social – que segue bloqueada no Congresso – foi também tema em Caruaru, no Agreste Pernambucano, dando mais corpo ao protesto dos estudantes.

Mas também houve palavras de ordem contra um governador do Partido dos Trabalhadores, Rui Costa, na Bahia, onde os professores das universidades estaduais estão em greve há mais de 40 dias e pedem que os seus salários sejam repostos.