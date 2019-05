Saybie nasceu com 245 gramas e pode ser o bebé mais pequeno do mundo a sobreviver

Chama-se Saybie e nasceu prematura em Dezembro de 2018 com apenas 245 gramas. Está hoje livre de perigo e crê-se que será o bebé mais pequeno do mundo a sobreviver, revelou esta quarta-feira um hospital de San Diego, no estado norte-americano da Califórnia.

Saybie nasceu com 23 semanas e três dias no Hospital Sharp Mary Birch. Com 245 gramas, “pesava quase o mesmo que uma maçã grande ou um pacote de sumo para crianças”, descreve Trisha Khaleghi, directora executiva do hospital, citada pelo jornal The Epoch Times.

Passados quase cinco meses de observação na unidade neonatal daquele hospital, a menina teve alta este mês. Pesa agora cerca de dois quilogramas e já se encontra em casa junto dos pais (que preferem manter o anonimato).

Segundo o registo dos bebés mais pequenos do mundo que é mantido pela Universidade de Iowa, Saybie poderá ser mesmo o bebé mais pequeno de sempre a sobreviver a um parto prematuro. Edward Bell, professor de pediatria daquela universidade, garante que Saybie apresentava o menor peso à nascença de que há registo, embora saliente, citado pela Associated Press (AP), que o documento contempla apenas as crianças admitidas nos hospitais e cujos dados foram confirmados pelos médicos.

“Não podemos excluir bebés ainda mais pequenos que não tenham sido registados”, explicou Edward Bell num email enviado à AP.

"Um milagre"

Num vídeo publicado esta quarta-feira pelo hospital, a mãe (que mantém o anonimato) descreve o nascimento como “o dia mais assustador” da sua vida. Quando chegou ao hospital, foi diagnosticada com pré-eclampsia – uma complicação na gravidez que se caracteriza por uma elevada pressão arterial –, pelo que o parto teve de ser feito imediatamente.

Tendo em conta que a bebé tinha ainda apenas 23 semanas, a mãe afirma que não acreditava que a sua filha pudesse sobreviver, com os médicos a avisarem o pai que este teria provavelmente apenas uma hora com a bebé antes que a menina falecesse.

“Mas essa hora transformou-se em duas horas, que passou a um dia e depois a uma semana” e a bebé acabou mesmo por sobreviver, relata a mãe no vídeo.

“Nós fazemos tudo o que sabemos da melhor forma que conseguimos, e depois cabe aos bebés. Alguns têm a força [necessária] para ultrapassar o que é preciso e para crescerem fora do útero”, explica no vídeo Spring Bridges, enfermeira do hospital. Já Kim Norby, também enfermeira, não tem dúvidas: “Ela é um milagre”.