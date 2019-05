Acidente com autocarro de peregrinos católicos faz 21 mortos no México

Um acidente com um autocarro de turistas matou nesta quarta-feira 21 pessoas em Maltrata, no estado mexicano de Veracruz.

De acordo com a Euronews, o autocarro colidiu com um camião de mercadorias, incendiando-se. No interior do autocarro foram encontrados 17 corpos, outros dois no interior do camião e mais duas pessoas morreram no hospital.

O veículo, que partiu da Cidade do México, dirigia-se para Tuxtla Gutierrez, no estado de Chiapas, no Sul do país.

Germana Arena, porta-voz do município de Maltrata afirmou que 31 pessoas foram hospitalizadas.

O autocarro turístico transportava católicos que regressavam a Chiapas depois de uma peregrinação à Basílica de Guadalupe, na Cidade do México.