GNR despejada do posto em Avis

A Guarda Nacional Republicana (GNR) recebeu uma ordem de despejo do posto de Avis, que há 15 anos funciona em instalações privadas. As autoridades têm até ao final de Maio para abandonar o posto.

De acordo com a notícia avançada pela Rádio Portalegre, o presidente da Câmara Municipal de Avis, Nuno Silva, disse que a GNR foi avisada, há cerca de dois anos, pelo proprietário que teria de abandonar as instalações no caso de não as adquirir.

Segundo Nuno Silva, há mais de dez anos a câmara disponibilizou um terreno municipal no qual poderia ser construído o novo quartel da GNR. Em Abril de 2018, Isabel Oneto, secretária de Estado da Administração Interna, comprometeu-se a avançar para a construção do quartel, mas até ao momento só existe um estudo prévio para a obra.