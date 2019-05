Eis os seis doces candidatos a Delícia do Porto

O concurso que quer eleger a Delícia do Porto contou com 20 candidaturas, mas apenas 13 respeitaram os critérios previstos no regulamento. Ainda assim, o apuramento para a próxima fase só valeu a seis dos candidatos, seleccionados pelo conselho de especialistas, júri do concurso. São eles Gabriela Ribeiro, do Porto, Rui Pereira do Forninho da Granja, na Maia, António Ferreira, também da Maia, Anabela Ferreira da Cem Pecados, em Vila Nova de Gaia, Joana Sousa, mentora do projecto The Pastry Lab, do Porto, e Sandro Silva da Natas D’Ouro, em Gaia.

Nos dias 7 e 8 de Junho, os seis doces concorrentes vão estar disponíveis para quem quiser provar – e, depois, votar no que mais gostar – no Cais de Gaia e na Estação de Metro da Trindade. A votação do público, que vai ter um peso de 30% na decisão final, só pode ser feita através de uma aplicação para telemóvel (será a app Delícia do Porto), disponível a partir do dia 5 de Junho. “As pessoas podem optar por votar provando [os doces] ou só pelas fotos e descrição”, salienta Olga Domingues, responsável pela organização do concurso.

Anabela Ferreira, Cem Pecados DR Chef António Ferreira, Maia DR Joana Sousa, The Pastry Lab DR Fotogaleria DR

A segunda eliminatória, prevista numa primeira fase, acabou por ser “retirada” devido ao “reduzido número de inscrições”, lamenta a responsável. Assim, os seis doces que se apuraram vão ser reavaliados numa espécie de semifinal, onde haverá “a preparação das especialidades por parte dos concorrentes” e os chefs acompanharão “todo o processo de elaboração”. Aí, quatro dos concorrentes passam à final e dois ficam para trás. O evento tem lugar na Escola Superior de Hotelaria e Turismo, em Vila do Conde, a 10 de Junho.

Chef Sandro Silva, Natas D'Ouro DR Doceira Gabriela Ribeiro DR Rui Pereira, Forninho da Granja DR Fotogaleria DR

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Já a final do concurso está marcada para as 15h do dia 20 de Junho, na Alfândega do Porto. Aqui entra a votação do júri, também através da app “por uma questão de coerência”. Para além do anúncio daquela que vai ser a Delícia do Porto, o vencedor vai arrecadar um prémio de 10 mil euros.

Depois de eleito o doce identitário do distrito do Porto, o objectivo é “chegar ao máximo de locais possível, entre hotéis, restaurantes, cruzeiros e até ao aeroporto”, para além das pastelarias que se propuserem a “fabricar o doce”, conclui Olga Domingues.