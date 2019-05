Doze sugestões para (não) se perder nas Festas de Lisboa

Foto Emilie Pecunia

Esticar a corda

Um cabo de 300 metros a mais de 30 metros do solo. Cerca de 80 pessoas a assegurar a sua estabilidade. E, a confiar nelas, uma especialista francesa em funambulismo (a arte de caminhar na corda bamba) chamada Tatiana-Mosio Bongonga, da trupe Basinga. O espectáculo Linhas Voadoras vai pôr lisboetas e forasteiros a olhar para cima e a suspender a respiração durante a meia-hora que dura a sua travessia do ar da Fonte Luminosa. A música ao vivo, dada pela sua companhia e pela Banda da Armada, acompanha o trajecto.

Alameda D. Afonso Henriques

Dia 1 de Junho, às 19h30.

Grátis

Foto As sardinhas vencedoras deste ano

Ir à sardinha

Comê-las no pão ou no prato faz parte da festa. Vê-las também. A exposição 100% Sardinha mostra quanta criatividade pode caber neste peixe tão popular – ou melhor, na sua silhueta. Alojamento local, plástico no mar e feminismo são alguns dos temas tratados pelos desenhadores, profissionais ou amadores, que participaram no concurso (este ano, até escolas entraram na corrida).

Espaço Trindade

De 1 a 30 de Junho, das 14h às 22h.

Grátis

Foto Marcha de Alfama José Frade

Marchar, marchar

A exibição dos marchantes (e do bairrismo) é ponto alto e inescapável de quaisquer Festas de Lisboa. Todos os bairros querem levar para casa o troféu de melhor marcha popular e esmeram-se nos arcos, na música, nas coreografias. Quanto ao público, pode já começar a ensaiar, para entoar com eles, a Grande Marcha de Lisboa que o jornalista Augusto Madureira escreveu para este ano, intitulada Lisboa, alegre e triste. É que a competição não é tão cerrada que impeça que todos cantem uma mesma canção, como manda a tradição desde os anos 1930.

Altice Arena (exibição)

De 7 a 9 de Junho, às 21h.

Bilhetes a 6€

Avenida da Liberdade (desfile)

Dia 12 de Junho, às 21h.

Grátis

Praça do Império e Jardim Vieira Portuense (marchas infantis)

Dia 15 de Junho, às 17h.

Grátis

Foto Akua Naru DR

Ser musicalmente cosmopolita

O festival Lisboa Mistura muda-se da Ribeira das Naus para a Alta da cidade e instala-se na Quinta das Conchas. Mas o objectivo mantém-se: enaltecer a diversidade. A missão cumpre-se com músicas do mundo ao vivo – dos intercontinentais Al-Quasar ("o primeiro grupo de garage rock psicadélico árabe") aos lendários são-tomenses África Negra, passando pela norte-americana Akua Naru –, mas também com oficinas artísticas e com uma grande Festa Intercultural.

Quinta das Conchas

De 8 a 10 de Junho. Sábado, a partir das 18h; domingo e segunda, a partir das 15h.

Grátis

Foto Ana Moura Miguel Madeira

Fazer coro com o fado

Se a cultura lisboeta radica no fado e o Castelo de São Jorge é obrigatório no postal, nada como juntar os dois num ciclo de concertos. Mais do que convidar artistas, o Fado no Castelo tem-lhes lançado desafios originais. Este ano, cabe a Ana Moura e Raquel Tavares mostrarem o resultado da junção das suas vozes às do grupo Sopa de Pedra e do Gospel Collective, respectivamente.

Castelo de São Jorge

Dias 14 (Moura) e 15 de Junho (Tavares), às 22h.

Grátis

Foto Cosplay Rui Farinha/NFactos

Viajar ao Japão

Nem tudo é Lisboa nas festas. O Festival do Japão convida a viajar a este país através das expressões culturais nipónicas, sejam tradicionais ou modernas. Em demonstrações, workshops e espectáculos, há lugar para cosplay, artes marciais, música, gastronomia e muito mais.

Jardim Vasco da Gama

Dia 22 de Junho, das 14h às 22h.

Grátis

Foto José Frade

Andar a Com'Paço

As bandas filarmónicas não faltam à chamada. São elas que protagonizam o ciclo Com'Paço, levando a espaços públicos da cidade repertórios variado, da música clássica à mais popular. Este ano, chegam de Alcácer do Sal, Coruche, Crato, Lisboa, Oliveira de Azeméis e Paredes. E vão andar pelos jardins da Estrela e do Arco do Cego até ao grande concerto final, com 400 músicos a homenagearem Fernão de Magalhães na Alameda D. Afonso Henriques.

Jardim da Estrela, Largo Arco do Cego e Alameda D. Afonso Henriques

Dia 22 de Junho, às 17h30 (jardins) e 22h (Alameda).

Grátis

Foto Rita Torres

Entrar no arraial

Não há freguesia sem seu arraial. Nem véspera de Santo António que os dispense. Mas há um que sobressai pela diferença, pelo colorido e pela afluência (em 2018, recebeu cerca de 70 mil pessoas): o Arraial Lisboa Pride. Convoca gente de todos os géneros e orientações para uma maratona de celebração da liberdade, da igualdade e da diversidade. Além do palco, a que sobem artistas como Johnny Hooker​, Batida​ ou Da Chick, proporciona uma imensa pista de dança e uma série de actividades paralelas, sem esquecer um Arraialito para as crianças e um Arraial Maior para os seniores.

Praça do Comércio

Dia 22 de Junho, das 16h às 4h.

​Grátis

Foto Quinta das Conchas Rita Baleia

Ir à quinta ver filmes

Filmes ao ar livre, de qualidade, a custo zero. São estas as razões de sucesso do Cineconchas, o ciclo de cinema que todos os anos convida a visitar à noite o Parque da Quinta das Conchas e dos Lilases. Outro bom motivo é a variedade: há títulos para todos os gostos e idades. A 12.ª edição abre com a A Revolução Silenciosa de Lars Kraume e fecha com Como Treinares o Teu Dragão: O Mundo Secreto. Entre eles, são projectados na tela gigante Hunter Killer, Ralph vs Internet, Todos Sabem, Viúvas, Green Book - Um Guia para a Vida, Cold War - Guerra Fria e Bohemian Rhapsody.

Quinta das Conchas

De 27 e Junho a 13 de Julho. Quinta a sábado, às 21h45.

Grátis

Foto Luís Branco

Celebrar a diversidade

Foi há 20 anos que se realizou, pela primeira vez, a Festa da Diversidade. Por um lado, procura “trazer para o espaço público o trabalho desenvolvido por muitas associações e artistas da periferia"; por outro, “combater qualquer tipo de discriminação (...), o preconceito, o racismo, a xenofobia, a homofobia e o machismo”. A música, a dança, a gastronomia e os discursos contribuem para os propósitos.

Ribeira das Naus

Dias 29 e 30 de Junho. Sábado, das 16h à 1h: domingo, das 16h às 24h.

Grátis

Foto Conan Osiris Nuno Ferreira Santos

Ouvir variações de Variações

Ana Bacalhau, Conan Osiris, Lena d’Água, Manuela Azevedo, Paulo Bragança e Selma Uamusse a cantar António Variações com a Orquestra Metropolitana de Lisboa? Sim, no concerto inédito que encerra oficialmente as Festas de Lisboa. Ao palco vai a reinterpretação de um punhado de canções do artista que, nos anos 1980, fez música “entre Braga e Nova Iorque” e marcou o seu tempo por estar à frente dele. Na ficha técnica de António & Variações entram também o coro Gospel Collective, o acordeonista João Gentil e, na orquestração, Filipe Melo, Filipe Raposo e Pedro Moreira.

Jardim da Torre de Belém

Dia 29 de Junho, às 22h.

Grátis

