O comboio histórico está de volta ao Douro

É considerado um dos passeios de comboio mais bonitos de Portugal. Este ano, apesar de haver menos metade de viagens no programa, o comboio histórico da Linha do Douro irá brilhar, todos os sábados, de 1 de Junho a 26 de Outubro. Há apenas uma viagem extra fora deste calendário: no feriado de 15 de Agosto.

A locomotiva a vapor, que puxa cinco carruagens históricas de madeira datadas do início do século XX, parte do Peso da Régua, distrito de Vila Real, e segue até ao Tua, concelho de Carrazeda de Ansiães, distrito de Bragança, numa viagem com vista para o rio Douro e as vinhas em socalco, em pleno Património Mundial da UNESCO.

O número de viagens programadas para 2019 equivale a cerca de metade das que foram realizadas no ano passado, já que, em edições anteriores, a CP realizava também viagens aos domingos.

Segundo a CP, num comunicado datado de Março, a redução das viagens está relacionada com a diminuição da procura que se verificou em 2018, ano em que viajaram no comboio histórico 6.190 clientes, quando em 2017 esse número foi de 10.100 clientes. A redução da oferta originou várias críticas por parte de autarcas e operadores turísticos da região, com a Comunidade Intermunicipal do Douro a classificar como “escandalosa” a redução dos comboios turísticos.

Em resposta, a CP garante que “mantém a aposta neste segmento de turismo ferroviário, procurando conjugá-la com a necessária sustentabilidade e equilíbrio económico destes produtos”, adiantando, por outro lado que o comboio também estará disponível para “a realização de circulações especiais, para clientes que estejam interessados na sua contratação”.

Também a Linha do Vouga vai voltar a ter comboio histórico a circular: será a partir de 29 de Junho. Já o projecto especial (e gourmet) que envolve o Comboio Presidencial tem o seu regresso marcado para Setembro, a tempo das vindimas.

Informações Como é o programa?

Partida da Régua às 15h23 e regresso às 18h32. Paragem no Pinhão, seguindo até ao Tua e regresso. Animação a bordo com grupo de música e cantares tradicionais da região e inclui um brinde com Porto Ferreira e rebuçados da Régua. Todo os sábados, de 1 de Junho a 26 de Outubro. Quanto custa?

Adultos 42,50€, Crianças 19€ (4 aos 12 anos, inclusive)

Há também packs que incluem viagens de comboio de todo o país e o comboio. CP: Comboio Histórico do Douro​