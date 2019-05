Cervejaria Ramiro estreia entregas ao domicílio, do marisco ao prego

Chega a casa e, de repente, apetecem-lhe uns carabineiros, umas amêijoas à Bulhão Pato, até lagosta ou, para acamar, um prego do lombo. Se for fã do Ramiro pode sempre arriscar as filas à porta da célebre cervejaria, ou pode optar, a partir de agora, por fazer a encomenda por telefone e receber tudo em casa.

Isto porque a cervejaria acaba de estrear o menu “Ramiro em sua casa” num site que não só vende comidas e bebidas, como também lhe junta arte e merchandising com a marca do estabelecimento da Almirante Reis, em Lisboa.

Quanto ao menu, não há mistério, há entradas (básicos pão com manteiga a queijos e presunto) e, acima de tudo, mariscos: além dos referidos, todas as outras celebridades incluindo “gamba à la Aguillo” e outras amigas gambas, até algarvias, canilhas, camarão do Porto, lavagante, navalheiras, ostras, percebes, santola e sapateira. Para sobremesa, quantos sítios no mundo conhece que lhe aconselhariam um prego do lombo? Aliás, é a única sugestão na secção “Sobremesa”, o que diz muito sobre a casa.

Há ainda vinhos, champanhe e espumante e, obviamente, cervejas (duas marcas, em packs de seis).

Como exemplos de preços, refira-se que as amêijoas à Bulhão Pato ou as gambas a la Aguillo estão a 13,50 euros a dose, a sapateira e santola a 28 euros/kg, os carabineiros a 15 euros/kg, a lagosta a 85 euros/kg. A sobremesa custa 5 euros, um pack de seis cervejas sai por 8.

Para fechar a conta, basta acrescentar o custo do serviço de entrega em casa: entre 5 e 10 euros, conforme a distância da cervejaria (o acerto é por código postal).

O site inclui ainda várias peças criadas por artistas e itens com marca Ramiro, entre aventais, canecas ou o essencial conjunto de tábua e martelo. E está também disponível para encomendas o livro Ramiro, que traça a biografia da cervejaria.

As encomendas podem ser feitas (para o número 969839472) de terça a domingo, das 12h às 21h30.