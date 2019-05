Portugal coloca dívida pública na China a taxas mais altas

Na primeira emissão do género feita por um país da zona euro, o Tesouro português colocou esta quinta-feira na China uma emissão de dívida de cerca de 260 milhões de euros (2000 milhões de iuan renminbi), abrindo as portas da dívida pública portuguesa a novos investidores mas suportando uma taxa de juro mais alta do que a que seria obtida numa emissão normal em euros.

Pelas obrigações a três anos emitidas na China, o Estado português vai pagar, em iuans, uma taxa de juro de 4,09%, apurou o PÚBLICO junto de fonte próxima da operação. Levando em conta o contrato de swap [para proteger de variações cambiais] associado à conversão de iuans para euros, o custo efectivo suportado pelo Estado é de uma taxa de juro anual de 0,65%.

Estes 0,65% são consideravelmente mais altos do que a taxa de juro que Portugal obteria se tivesse feito esta emissão de dívida da forma mais habitual, em euros. Nos mercados secundários, a dívida portuguesa a três anos é neste momento transaccionada a uma taxa negativa de 0,24% (isto é, Portugal recebe juros por pedir dinheiro emprestado).

Este custo adicional na operação de colocação de dívida na China já tinha sido assumido pelos responsáveis do Ministério das Finanças, que têm vindo a defender que este é “o custo de entrada num novo mercado”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A ideia é a de que será possível, através de emissões de dimensão relativamente reduzida, aproveitar agora a elevada credibilidade de que gozam as finanças públicas portuguesas e habituar os investidores chineses a terem nos seus portefólios dívida pública portuguesa. Quando uma futura crise surgir, Portugal pode ter na China uma alternativa aos mercados de dívida europeus, que em 2011 se fecharam por completo ao país.

Para além disso, há uma forte componente política na decisão de realização desta operação, já que esta é mais uma forma de Portugal de destacar como parceiro europeu relevante para a China. A operação tem vindo a ser discutida entre Lisboa e Pequim durante os últimos anos, tendo ficado acertada aquando da visita do presidente chinês, Xi Jinping, a Portugal no passado mês de Dezembro.

“É uma operação cujo custo, em euros, ficará acima das emissões de dívida habituais. Algo que se pode justificar pelos benefícios estratégicos que pode trazer”, afirma o economista Filipe Garcia, da IMF- Informação de Mercados Financeiros, assinalando que “do ponto de vista financeiro, esta é uma operação com pouca importância”. Em relação à realização de novas operações idênticas no futuro, o analista diz que, “sendo uma operação com uma justificação essencialmente política, serão os políticos que irão decidir”.