Lisboa tem mais alojamentos locais do que Paris, Londres e Roma

Em Lisboa há registo de mais de 30 alojamentos locais por cada mil habitantes, um valor superior ao registado em cidades como Londres, Paris, Roma e Madrid. A notícia é avançada pelo Jornal de Negócios, que refere uma análise da Moody’s sobre o mercado de habitação.

De acordo com a agência de notação financeira, em Lisboa existem 32 casas registadas no Airbnb por cada mil habitantes, o rácio mais elevado da lista, ficando acima dos números registados em Paris, que é a segunda cidade da lista, com um rácio de 24 casas.

Face a esta tendência, nota o Eco, Lisboa é a capital europeia com maior queda de população, registando uma diminuição de 7% desde 2011. A migração para as periferias, diz o relatório, deveu-se à dificuldade de arranjar casa nas áreas metropolitanas.

A agência assinala também que é cada vez mais difícil pagar casa na Europa, tendo em conta que os preços das habitações aumentaram a um nível que os valores auferidos nos salários não foram capazes de acompanhar.

“Nos anos recentes, a inflação dos preços das habitações tem superado o crescimento dos rendimentos em algumas grandes cidades europeias, diminuindo o poder de compra e a qualidade do crédito hipotecário, enquanto beneficia os orçamentos municipais”, lê-se no comunicado divulgado pela agência nesta quarta-feira.

Nas dez cidades analisadas pela Moody’s no ano passado (Amesterdão, Berlim, Dublin, Frankfurt, Lisboa, Londres, Paris e Roma), os proprietários demoram, em média, 15 anos a conseguirem pagar a totalidade das suas casas. Entre 2005 e 2007, o tempo médio de aquisição de uma casa era de 12 nestas cidades.

Madrid é a única cidade em que actualmente as casas demoram menos tempo a serem pagas do que no período anterior à crise. Em Paris, Londres e Amesterdão, o tempo médio de aquisição de uma casa ultrapassa os 18 anos. Por sua vez, Lisboa está abaixo da média europeia: demora-se em média 12 anos a conseguir pagar a totalidade de um imóvel, ainda que se tenha registado um pequeno aumento face aos anos anteriores à crise.

Segundo a agência de notação financeira, há cinco factores que explicam esta tendência: a inflação dos preços das habitações nas cidades europeias é superior à inflação nacional; a inflação dos preços das habitações tem sido superior ao crescimento dos salários; a população da maiorias das cidades cresce a um ritmo superior do que o registado a nível nacional; o número de construções novas é baixo, ao mesmo tempo que a procura aumenta; a crescente oferta turística ocupa os imóveis que poderiam ser direccionados para habitação.