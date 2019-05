Director de Finanças do Porto demite-se após operações stop da GNR e do Fisco

O director de Finanças do Porto, José Oliveira e Castro, demitiu-se no seguimento das polémicas operações stop feitas pela GNR e pelo Fisco para cobrar dívidas a condutores que passavam em Valongo, e que viram as suas viaturas serem penhoradas, avançou esta quinta-feira o jornal Eco e confirmou o Ministério das Finanças em comunicado.

A operação já tinha sido criticada pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça, e pelo ministro das Finanças, com o Governo a assumir que a operação do fisco com a GNR foi um erro e a assumir a abertura de um inquérito.