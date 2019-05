Swiatek e Anisimova reforçam NextGen feminina

A polaca Iga Swiatek e a norte-americana Amanda Anisimova, ambas de 17 anos, são os mais jovens rostos da nova geração do ténis feminino que está a sair do anonimato em Roland Garros. Na terceira ronda do torneio francês, estão também a russa Anna Blinkova, 20 anos, e a espanhola Alona Bolsova, 21 anos, que deixaram pelo caminho adversárias bem mais experientes.

Swiatek, 104.ª no ranking WTA e campeã júnior na última edição de Wimbledon, afastou a chinesa Wang Qiang (16.ª), por 6-3, 6-0, em 54 minutos. Anisimova (51.ª) assinou a terceira vitória sobre uma top 15 na carreira, ao eliminar Aryna Sabalenka (11.ª), por 6-4, 6-2, tornando-se na mais jovem norte-americana na terceira ronda de Roland Garros desde o seu ídolo Serena Williams, em 1998.

Blinkova (117.ª) afastou Caroline Garcia (22.ª), a melhor tenista francesa da actualidade, por 1-6, 6-4 e 6-4, enquanto Bolsova (137.ª), nascida na Moldávia, ultrapassou, por 7-6, (7/5), 7-6 (7/3), a romena Sorana Cirstea (84.ª), quarto-finalista em Roland Garros em 2009.

Menos conhecidas, mas igualmente já com duas vitórias em Paris, a russa Ekaterina Alexandrova (58.ª), de 24 anos, afastou a veterana Samantha Stosur (96.ª), finalista em 2010, por 3-6, 6-1, 6-4, enquanto a checa Katerina Siniakova (42.ª), venceu, por 7-6, 6-7 e 6-3, a grega Maria Sakkari (30.ª), também de 23 anos.

Entre as mais credenciadas, Simona Halep dispôs de três match-points no segundo set com Magda Linette (87.º), mas só 45 minutos depois é que concluiu o encontro, com os parciais de 6-4, 5-7, 6-3.

Serena Williams esteve somente 1h07m em campo, tempo suficiente para somar 36 winners. A resistência de Kurumi Nara (169.ª) durou até ao 3-3. Depois, a detentora de 23 majors venceu, por 6-3, 6-2, confirmando a tendência dos últimos 12 meses: só ganha dois encontros consecutivos em Grand Slams.

Num encontro entre a actual e uma antiga líder do ranking, Naomi Osaka mostrou mais uma vez a sua determinação de campeã e, após ver Victoria Azarenka (43.ª) liderar, por 6-4, 4-2, iniciou uma recuperação que terminou numa das melhores vitórias na carreira da japonesa, em 2h50m: 4-6, 7-5 e 6-3. Esta foi a 16.ª vitória consecutiva em Grand Slams da campeã dos Opens dos EUA e Austrália.

O seu homólogo masculino, Novak Djokovic, esticou essa série para 23 vitórias consecutivas. O sérvio, que procura repetir o feito de 2015 e deter os quatro títulos do Grand Slam simultaneamente, dominou o suíço Henri Laaksonen, repescado do qualifying, com os parciais de 6-1, 6-2 e 6-4.

E pela primeira vez num Grand Slam, estão quatro sérvios na terceira ronda (que são igualmente os quatro melhores no ranking): Djokovic (1.º), Laslo Djere (32.º), Dusan Lajovic (35.º) e Filip Krajinovic (60.º).

Nesta fase de Roland Garros, estão igualmente três convidados da organização (o que não acontecia desde 1991, com Jimmy Connors, Aranud Boetsch e Alberto Mancini). Antoine Hoang (146.ª) tornou-se no primeiro jogador francês desde 2007 a chegar tão longe no torneio na sua primeira participação num Grand Slam e juntou-se aos compatriotas e igualmente wild cards Nicolas Mahut e Corentin Moutet.

Dominic Thiem (4.º), Alexander Zverev (5.º), Juan Martín del Potro (8.º) e Gael Monfils (14.º) também ultrapassaram a segunda eliminatória.