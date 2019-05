Neuville foi o mais rápido no shakedown

O vencedor da última edição do Rali de Portugal, Thierry Neuville (Hyundai), obteve esta quinta-feira o melhor tempo no shakedown, em Lousada, na abertura da 53.ª edição da competição portuguesa, cumprindo os 4,6 quilómetros em 3m02,1s, superando Kris Meeke (Toyota) por 0,1s.

Com dois Hyundai e dois Toyota nos cinco primeiros lugares, separados por escassas décimas de segundo, a Citroën e Sébastien Ogier, líder do Mundial, foram menos rápidos do que a concorrência, com o hexacampeão a registar o pior tempo entre os 11 pilotos WRC.

Teemu Suninen foi o terceiro mais rápido, a quatro décimos, e Ott Tänak quarto. Sébastien Loeb foi quinto, seguindo-se Dani Sordo, Jari-Mati Latvala, Esapekka Lappi, Elfyn Evans e Gus Greensmith.