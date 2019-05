Manchester City contrata jogadora ao Sp. Braga

Matilde Fidalgo é a mais recente contratação do futebol feminino do Manchester City. Os citizens anunciaram esta quinta-feira a transferência da jogadora internacional portuguesa do Sp. Braga, que joga no lado direito da defesa. O contrato é válido para as próximas duas temporadas. Os valores do negócio ainda não foram revelados. As bracarenses conquistaram o título nacional esta temporada pela primeira vez.

“É um sonho tornado realidade”, disse a futebolista de 25 anos em declarações ao canal do clube inglês. O clube é enorme e a Liga é muito competitiva”. Matilde Fidalgo, que já passou pelo SL Benfica e o Sporting, já conquistou quatro campeonatos, três Taças de Portugal, duas Supertaças, duas segundas Ligas e soma 43 internacionalizações pela selecção nacional.

O Manchester City foi campeão inglês em 2016 e vice-campeão em 2018, atrás de Chelsea, e em 2019, atrás de Arsenal. A defesa diz querer “ganhar troféus” e tornar-se “mais forte e mais estável” numa grande equipa. Da parte do clube, o técnico Nick Cushing revelou que Matilde Fidalgo estava a ser seguida, elogiando o “empenho” e o “forte desejo de vencer” que a jogadora portuguesa sempre demonstra.

A equipa feminina do Manchester City conquistou esta temporada a Taça de Inglaterra, ficou em segundo lugar no campeonato e nos 16 avos-de-final da Liga dos Campeões, conquistada novamente pelo Lyon.

Matilde Fidalgo vai juntar-se à nova equipa a partir do dia 1 de Julho e terá a companhia do primo (na equipa masculina), também internacional português, Bernardo Silva, que disputará a Liga das Nações por Portugal. “Estou muito contente que estejas no Manchester City, junto de nós. Desejo-te o melhor. Parabéns, vejo-te em breve”, disse o jogador à familiar num vídeo partilhado pelo clube inglês nas redes sociais.

Antes desta transferência, o Sporting de Braga anunciou na quarta-feira a renovação de contrato das jogadoras Paulinha, Lau Machado e Ana Teles.