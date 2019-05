João Moutinho pronto para a Liga das Nações

O médio João Moutinho afirmou esta quinta-feira que seria um “orgulho” vencer a Liga das Nações com a selecção portuguesa, lembrando que o futebol é “fértil em surpresas”.

“Os candidatos são as quatro selecções. Não se pode falar em favoritos. Claro que depois existem os rankings, mas dentro de campo isso não conta nada. Felizmente, o futebol é fértil em surpresas”, afirmou João Moutinho, acrescentando que a equipa portuguesa está “toda unida e focada no único objectivo, que é vencer”.

O médio do Wolverhampton falava aos jornalistas em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras, minutos antes de mais um treino de Portugal, que prepara a participação na primeira fase final da Liga das Nações.

“Queremos conquistar mais troféus. Jogamos para conquistar títulos pela selecção. É um orgulho enorme, como aconteceu no Europeu. Depois disso, temos estado em todas as fases finais e agora temos mais uma competição. Estamos aqui com todo o mérito e queremos ganhar a prova”, referiu.

Aos 32 anos, Moutinho é o terceiro jogador mais internacional de sempre pela selecção nacional, com 114 presenças, a 13 de Luís Figo e atrás de Cristiano Ronaldo (156).

“Honestamente, não olho muito para isso. Claro que é um orgulho enorme continuar a ser convocado e jogar competições tão importantes como tem acontecido. Tento sempre dar o meu melhor e isso para mim não é relevante”, admitiu.

O antigo médio de Sporting e FC Porto fez o seu último jogo pelo Wolverhampton a 12 de Maio e está sem competir desde então, efectuando um plano específico de treino para chegar à selecção nacional em boas condições físicas.

“Se estivesse duas semanas sem treinar, não seria possível chegar aqui em condições normais. Foi preciso cumprir um plano para continuar em boa condição. Não se notou nada, sinto-me bem fisicamente”, disse.

A primeira semana de trabalho de Portugal será feita em regime aberto, com os jogadores a estarem apenas obrigados a comparecer nos treinos, com a concentração para estágio agendada para domingo.

Portugal, campeão europeu em título, defronta a Suíça nas meias-finais da Liga das Nações, a 5 de Junho (19h45), no Estádio do Dragão, no Porto. Inglaterra e Holanda disputam a outra meia-final, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, no dia seguinte.

Os vencedores disputam a final da primeira edição da Liga das Nações, dia 9 de Junho, no Estádio do Dragão (19h45), enquanto os vencidos decidem, no mesmo dia (15h00) a atribuição dos terceiro e quarto lugares, no Estádio D. Afonso Henriques.