Final louco no Giro dá novo triunfo à fuga e mudança na camisola roxa

Damiano Cima (Vini Fantini) venceu a etapa 18 da Volta a Itália. Nesta quinta-feira, o ciclista italiano foi o resistente da fuga do dia e, com o pelotão pouco atrás, num final dramático, bateu, ao sprint, o alemão Pascal Ackermann e o italiano Simone Consonni (Emirates), na chegada à cidade de Santa Maria di Sala, perto de Veneza.

A etapa prometia ser o “retorno à calma”, após duas tiradas de montanha. O perfil do percurso não ofereceu grandes dificuldades aos ciclistas, num terreno propício a uma chegada ao sprint e, sobretudo, propício para o último capítulo na luta pela camisola roxa – a dos pontos. Arnaud Démare começou a etapa vestido de roxo, com 200 pontos, e Pascal Ackermann tinha menos 13.

Mirco Mestri (Bardiani), Damiano Cima e Nico Denz (AG2R) aventuraram-se numa fuga – chegaram a ter seis minutos de vantagem, a cerca de 100 quilómetros da meta –, mas o pelotão, pouco coordenado na perseguição, só apanhou os fugitivos muito perto da meta.

Damiano Cima resistiu e conseguiu bater todos os que vinham no pelotão, entre os quais Ackermann, que terminou no segundo lugar e beneficiou do sétimo posto de Arnaud Démare para “roubar” a camisola roxa ao francês.

Esta etapa não trouxe qualquer alteração significativa na classificação geral, com Richard Carapaz a manter a camisola rosa, seguido de Vincenzo Nibali e Primoz Roglic.

Na sexta-feira, deverá haver regresso da acção entre os favoritos à vitória final. A etapa tem chegada em alto e ciclistas como Nibali, Roglic e Landa (este último na luta pelo pódio) terão de atacar, até porque, após a etapa de sexta-feira, restará, apenas, mais uma tirada para fazer diferenças em terreno montanhoso, antes do contra-relógio final, no domingo.