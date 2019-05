Perry Farrell também vai ao Nos Alive

O antigo líder de grupos de rock como os Jane’s Addiction, Porno for Pyros e Satellite Party, o americano Perry Farrell, está de volta com a Perry Farrell's Kind Heaven Orchestra para o lançamento do novo álbum Kind Heaven, que será lançado já no próximo dia 7 de Junho de 2019.

Um mês depois, mais exactamente a 12 de Julho, estará no festival Nos Alive, no Passeio Marítimo de Algés, para actuar no mesmo dia dos Vampire Weekend, Gossip, Primal Scream ou Izal. O novo álbum, que assinala os 18 anos desde o primeiro trabalho a solo do músico (Song Yet to Be Sung, de 2001) foi concebido por Farrell e produzido pelo histórico Tony Visconti, conhecido entre outras coisas pela duradoura colaboração com David Bowie.

O novo álbum Kind Heaven conta com convidados como Taylor Hawkins (Foo Fighters), Mike Garson (David Bowie), Matt Chamberlain (Soundgarden), Chris Chaney (Jane’s Addiction), Tommy Lee (Mötley Crüe), Peter Distefano (Porno for Pyros), Dhani Harrison, Elliot Easton (The Cars) ou Joachim Garraud (David Guetta).

Recorde-se que o Nos Alive acontece de 11 a 13 de Julho, contando com nomes como Bon Iver, Robyn, Chemical Brothers, The Cure, Thom Yorke ou Smashing Pumpkins.