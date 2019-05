Godzilla? Lagarto, lagarto, lagarto

Aí a meio de Godzilla II, a sempre muito estimável Vera Farmiga explica que os “titãs” agora libertados no mundo moderno, gigantes e monstruosas criaturas oriundas de uma era antediluviana e pré-historiográfica que lançam o caos na humanidade, são a Terra a repor o seu equilíbrio natural, um sistema imunitário a responder contra a “infecção humana” que irá inevitavelmente destruir o planeta. Era já por aí que ia, em 2014, o relançamento de Godzilla, o monstro gigante imaginado no Japão pós-Hiroshima como metáfora do perigo atómico: regressar à mitologia original xintoísta criada nos anos 1950 por Ishiro Honda, integrando uma nota de sisudez pré-apocalíptica inspirada pelo estado do mundo moderno.

