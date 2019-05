Risco máximo de incêndio em dez concelhos do continente

Dez concelhos dos distritos de Faro, Santarém, Portalegre e Castelo Branco apresentam nesta quarta-feira um risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou em risco máximo de incêndio os concelhos de Tavira e Alcoutim (Faro), Gavião e Nisa (Portalegre), Abrantes, Sardoal e Mação (Santarém) e Proença-a-Nova, Vila de Rei e Vila Velha de Ródão (Castelo Branco).

Em risco muito elevado de incêndio estão mais de 60 concelhos dos distritos de Faro, Beja, Santarém, Castelo Branco, Portalegre, Viseu, Coimbra, Guarda, Vila Real, Braga e Bragança.

O IPMA colocou também vários concelhos dos 18 distritos de Portugal continental em risco elevado. O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de “reduzido” a “máximo”, sendo o “elevado” o terceiro nível mais grave.

Os cálculos para este risco são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê para os próximos dias no continente tempo quente com temperaturas superiores a 35 graus Celsius em algumas regiões do país.

Em comunicado, o IPMA adiantou que devido a um anticiclone que se encontra localizado a nordeste dos Açores, em deslocamento para nordeste, prevê-se uma corrente de leste no continente a partir de hoje e até final do mês.

De acordo com o Instituto, o céu deverá manter-se limpo e o vento deverá ser do quadrante leste, soprando temporariamente de noroeste durante a tarde no litoral oeste.

Os valores da temperatura máxima deverão variar entre 30 e 35 graus na generalidade do território, podendo atingir valores acima de 35 graus em alguns locais do interior do Alentejo e no Vale do Tejo.

Estes valores previstos da temperatura máxima estão cerca de 10 graus acima do valor médio para o mês de Maio. A temperatura mínima, segundo o IPMA, deverá variar entre 15 e 20 graus em todo o território, sendo entre 10 e 15 graus no interior Norte e Centro.

Por causa do tempo quente, o IPMA colocou sob aviso amarelo os distritos de Leiria, Lisboa e Setúbal até às 18h de sexta-feira. O aviso amarelo, o terceiro de uma escala de quatro, revela situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.

No início do mês de Junho, “prevê-se que se instale novamente uma corrente de norte, com uma pequena descida da temperatura, em especial nas regiões do litoral oeste”.