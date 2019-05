GNR condena militares em vídeo de continência de prostituta e diz que é um caso isolado

O comando-geral da Guarda Nacional Republicana (GNR) “não se revê nem tolera” o comportamento de dois militares da GNR que obrigaram uma prostituta a fazer continência militar e gravaram o momento para partilhar nas redes sociais. O comando-geral diz que se trata de “um caso isolado”.

No vídeo de 40 segundos revelado pelo Correio da Manhã, os dois militares da GNR dirigem-se à mulher, que já os espera a fazer continência, com o megafone incorporado no carro de patrulha e gritam: “Continência!”. A mulher obedece. Um deles perguntam-lhe depois “como está a correr o trabalho?” “Está aí à sombrinha, na cadeirinha”, continua. O outro pega no megafone e ordena-lhe que desfaça a continência. “Pode estar à vontade. À vontade não é à vontadinha”, diz entre risos. Depois, abandonam o local às gargalhadas.

Em comunicado, o comando-geral da GNR confirma a veracidade do vídeo, adiantando que “vem desencadeando um conjunto de diligências tendentes à localização espacial e temporal da ocorrência, bem como à identificação dos possíveis autores, para apuramento das responsabilidades”.

A identidade dos militares da GNR e da mulher abordada por eles permanece desconhecida.

O Comando da Guarda vinca que “não se revê, nem tolera a adopção deste tipo de conduta, a qual é contrária aos padrões de actuação dos seus militares e aos princípios fundamentais que norteiam a sua qualidade de agentes de força pública e órgãos de polícia criminal”.

Diz ainda que “o comportamento cívico” demonstrado pelos guardas “desvia-se de uma actuação que se exige, em todas as circunstâncias, íntegra e profissionalmente competente”.

O Comando da Guarda diz que este é “um caso isolado”.

O PÚBLICO pediu mais esclarecimentos ao gabinete de comunicação da GNR, mas ainda aguarda resposta.