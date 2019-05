Detidos autarcas socialistas de Barcelos e Santo Tirso e presidente do IPO Porto

A Polícia Judiciária deteve esta quarta-feira os autarcas dos municípios de Barcelos e Santo Tirso, os socialistas Miguel Costa Gomes e Joaquim Couto, e o presidente do Instituto Português de Oncologia do Porto (IPO), Laranja Pontes, no âmbito da Operação Teia, de combate à corrupção, ao tráfico de influências e participação económica em negócio de contratação pública.

De acordo com o comunicado enviado às redacções, “a investigação, centrada nas autarquias de Santo Tirso, Barcelos e Instituto Português de Oncologia do Porto, apurou a existência de um esquema generalizado, mediante a actuação concertada de autarcas e organismos públicos, de viciação fraudulenta de procedimentos concursais e de ajuste directo com o objectivo de favorecer primacialmente grupos de empresas, contratação de recursos humanos e utilização de meios públicos com vista à satisfação de interesses de natureza particular”.

A PJ suspeita da “prática reiterada de viciação de procedimentos de contratação pública, com vista a favorecer pessoas singulares e colectivas, proporcionando vantagens patrimoniais”.

Na operação policial realizaram-se dez buscas domiciliárias e não domiciliárias em autarquias, entidades públicas e empresas, nas zonas do Porto, Santo Tirso, Barcelos e Matosinhos.

As buscas envolveram dezenas de elementos da Polícia Judiciária –​ investigadores, peritos informáticos, financeiros e contabilísticos, bem como magistrados judiciais, magistrados do Ministério Público e representantes de ordens profissionais.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foi também detida uma empresária, cuja identidade não é revelada.

A investigação irá “prosseguir para apuramento de todas as condutas criminosas e da responsabilização dos seus autores”, lê-se na nota divulgada pela PJ.

Joaquim Couto é presidente da Mesa da Comissão Política Distrital do PS-Porto e líder da concelhia do PS de Santo Tirso. Foi vice-presidente do Conselho Metropolitano do Porto e foi vereador da Câmara de Vila Nova de Gaia no consulado de Luís Filipe Menezes. Foi muitos anos deputado do PS e governador civil do Porto entre 1999 e 2002.