IURD. Conselho Superior do MP arquiva inquérito disciplinar a Joana Marques Vidal

O inquérito disciplinar aberto há mais de um ano para apurar eventuais responsabilidades nos procedimentos do Ministério Público (MP), quando várias crianças foram adoptadas por casais ligados à Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), nos anos 1990, foi arquivado esta semana. O inquérito pretendia avaliar os procedimentos relativos a estes casos que coincidiram parcialmente com o período em que a ex-Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal, exercia funções no Tribunal de Família, entre 1994 e 2002. Joana Marques Vidal foi uma das magistradas a ter contacto com os processos.

Da sua actuação, e do MP, conclui o Conselho Superior do Ministério Público, não resultaram indícios “de condutas negligentes e, muito menos, dolosas, susceptíveis de integrar irregularidades passíveis de consubstanciar infracção de natureza disciplinar (…)” nem “violação de qualquer dever funcional, geral ou especial, resultante dos ditames firmados pelo Estatuto do Ministério Público ou pela lei geral da função pública”, lê-se no acórdão publicado esta quarta-feira no site da Procuradoria-Geral da República (PGR).

O que se pretendia era averiguar se teria havido “eventual responsabilidade funcional de magistrados do Ministério Público relativamente ao universo dos processos relacionados com a Igreja Universal do Reino de Deus. A secção disciplinar do CSMP determinou o arquivamento na reunião desta terça-feira, quinze dias depois de ter sido arquivado o processo-crime.

Foi no passado dia 14 de Maio que o MP arquivou o inquérito-crime aberto em Dezembro de 2017 para investigar uma suposta rede ilegal de adopção de crianças que resultaria, de acordo com uma série de reportagens da TVI, de um esquema alegadamente montado pela Igreja Universal do Reino de Deus (IURD).