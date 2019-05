Padre acusado de escravidão regressou à fraternidade contra a vontade da Igreja

O padre Joaquim Milheiro, um dos acusados de nove crimes de escravidão pelo Ministério Público de Guimarães, regressou à Fraternidade Missionária de Cristo Jovem, em Requião, Vila Nova de Famalicão, “à revelia da Arquidiocese [de Braga]”, esclareceu esta quarta-feira esta entidade, em comunicado. O mesmo documento revela que Arminda Costa, que terá sido a principal autora das agressões às jovens que ali residiam, foi instada a abandonar o local, o que fez. A Arquidiocese de Braga diz que está a acompanhar o caso, mas que, por enquanto, “não se viu na necessidade de extinguir a fraternidade”.

O local onde, segundo o MP, ao longo de 30 anos, pelo menos nove mulheres foram sujeitas a agressões, humilhações e privação de cuidados de saúde, vivendo “totalmente subjugadas, pelo temor, às suas vontades [dos acusados], quer pelas ofensas físicas e verbais e castigos de que eram vítimas, quer pelas que presenciavam, e bem assim pelo clima de terror e rigor espiritual que lhes era imposto”, continua a funcionar e ainda acolhe duas jovens que ali residem. Isso mesmo se depreende do comunicado assinado pelo padre Paulo Terroso, director do departamento de comunicação da Arquidiocese de Braga, que dá conta dos passos tomados desde que, em 2014, foi aberta uma investigação interna “para apurar a realidade”, depois de ex-membros da fraternidade se terem queixado de “presumíveis anomalias na vida da comunidade”.

Como resultado dessa investigação, “foi exigido” que Arminda Costa, identificada pelo MP como a principal autora das agressões, embora os seus actos fossem do conhecimento e tivessem a anuência dos outros acusados – o padre Milheiro, duas outras mulheres e a própria fraternidade, que está registada como instituição particular de solidariedade social (IPSS) – “se retirasse da comunidade”. “A decisão foi acatada e a Sr.ª Maria Arminda regressou à sua terra natal, onde reside”, refere-se no comunicado.

Menos obediente foi o padre Joaquim Milheiro. Embora também lhe tenha sido exigido “que abandonasse a comunidade”, sendo-lhe proposto que passasse a residir na Casa Sacerdotal da Arquidiocese de Braga, este acabaria por aceitar a sugestão apenas numa primeira fase. “Mais tarde, à revelia da arquidiocese, tomou a decisão de abandonar a casa sacerdotal e deslocou-se novamente para a fraternidade. Temos conhecimento que a sua saúde continua bastante frágil”, revela-se no comunicado.

Segundo o mesmo documento, a Arquidiocese de Braga entendeu que, com as decisões descritas, “e sobretudo com a saída da Sr.ª Arminda”, a situação estaria sanada. Foram ouvidas “novamente as duas jovens residentes na fraternidade”, que transmitiram “categoricamente” aos responsáveis da igreja que “a vida tinha retomado uma normalidade saudável”. “Nesse sentido, a arquidiocese não se viu na necessidade de extinguir a fraternidade, na expectativa que ela seguisse, então, um novo rumo.”

A casa que, durante anos, foi confundida com um convento, nunca o tendo sido, continua, por isso, a funcionar. A arquidiocese não refere se a decisão de manter o local aberto poderá ser alterada, mas acrescenta que, “dada a complexidade do caso”, continua “a acompanhar a comunidade e a colaborar com o Ministério Público”, na expectativa de que “toda a verdade seja apurada.”

"Cruz do Amor"

A Fraternidade Missionário de Cristo Jovem tornou-se conhecida da opinião pública pelo menos desde 1999, por causa da venda da “Cruz do Amor”, símbolo ligado a uma suposta vidente francesa, a quem Jesus teria pedido a construção de uma cruz de 738 metros de altura, através da qual o mundo seria salvo. A venda destas “cruzes do amor”, em tamanhos mais modestos de 7,38 metros ou de 73,8 centímetros, levou ao surgimento de vários destes itens no exterior de várias propriedades particulares, incluindo junto a algumas igrejas, embora o símbolo apocalíptico não seja reconhecido pela hierarquia da Igreja Católica. Uma situação que não impediu que a comunidade ultraconservadora dirigida pelo padre Joaquim Milheiro continuasse a difundir esta e outras alegadas visões, convidando para a propriedade em Requião alguns dos supostos videntes e servindo-se da tipografia que existe no local para publicar obras ligadas ao tema.

O padre e três mulheres que com ele geriam a fraternidade, bem como este organismo, foram agora acusados pelo MP da autoria de nove crimes de escravidão. A moldura penal associada a este crime é de cinco a 15 anos de prisão.

Segundo o despacho de acusação a que o PÚBLICO teve acesso, os responsáveis pelo Centro Social de Apoio e Orientação da Juventude (designação formal da fraternidade que muitos julgavam ser uma congregação religiosa, mas nunca o foi) convenciam “jovens de raízes humildes, com poucas qualificações ou emocionalmente fragilizadas e com pretensão a integrarem uma comunidade espiritual de raiz católica, piedosas e tementes a Deus”, a juntarem-se à fraternidade, alegando que elas tinham sido “escolhidas por Deus” e, como tal, “deviam escolher a vida religiosa, pois, caso negassem as suas vocações, daí advinham castigos ‘divinos’, problemas familiares, mortes na família”.

Convencidas as jovens, o que Joaquim Milheiro e as três mulheres que com ele viviam faziam, depois, “diariamente”, segundo a acusação do MP, era infligir-lhes “várias agressões físicas, injúrias, pressões psicológicas, tratamentos humilhantes [e] castigos”. As nove mulheres – mas poderá haver mais, admite o MP, referindo-se mesmo a três casos que já prescreveram – eram ainda sujeitas a “trabalhos pesados, escassez de alimentação, negação de cuidados médicos e medicamentosos e restringimento da liberdade”. Uma conduta que, de acordo com a acusação, deixava as vítimas “totalmente subjugadas, pelo temor, às suas vontades [dos acusados], quer pelas ofensas físicas e verbais e castigos de que eram vítimas, quer pelas que presenciavam e bem assim pelo clima de terror e rigor espiritual que lhes era imposto”, lê-se na acusação.

Uma das vítimas acabaria por se suicidar, em 2004, lendo-se na acusação que o fez em consequência do “estado depressivo profundo” a que chegou, fruto “da conduta dos arguidos”.