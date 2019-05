Bilderberg 2019 conta com Fernando Medina e Estela Barbot

Todos os anos por esta altura, o Clube Bilderberg publicita, no seu site oficial, a lista de convidados para a reunião anual do grupo secreto. Em 2019, Fernando Medina e Estela Barbot representarão Portugal, juntando-se a Durão Barroso, que sucedeu a Francisco Pinto Balsemão no steering committee, o conselho director que organiza os encontros.

As datas e o local para a reunião do clube também já são do conhecimento público. Os 130 participantes de 23 países juntam-se de 30 de Maio a 2 de Junho, em Montreux, na Suíça. Os temas em discussão incluem as alterações climáticas, o futuro da Europa e do capitalismo, o Brexit, a Rússia, a inteligência artificial, a importância do espaço e os ciberataques.

A presença do ex-governante e actual autarca lisboeta e da administradora da REN que ocupou o lugar de conselheira do Fundo Monetário Internacional foi confirmada através de um comunicado divulgado pelo próprio Clube Bilderberg, fundado em 1954 para funcionar como fórum informal de discussão entre países da Europa e da América do Norte.

Inés Arrimadas, líder do partido espanhol Ciudadanos, e Pablo Casado, presidente do Partido Popular, também estão entre os convidados. Há ainda um rei (da Holanda), dois primeiros-ministros (da Estónia e da Holanda), um antigo primeiro-ministro (de Itália) e quatro ministros (Canadá, Bélgica, Irlanda e Holanda). No encontro participará ainda o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, assim como vários elementos da comunicação social, como é costume.

Francisco Pinto Balsemão integrou o conselho director de Bilderberg entre 1983 e 2015 e convidou sempre para estes encontros personalidades que vieram a marcar a vida política ou empresarial portuguesa. Jorge Sampaio, António Guterres, António Costa, Pedro Santana Lopes, José Sócrates, António Vitorino, Rui Rio, Manuela Ferreira Leite, José Pedro Aguiar Branco, Jorge Moreira da Silva e Paulo Rangel são apenas alguns dos políticos que passaram pelas reuniões deste clube. Ricardo Salgado também chegou a participar.

Em 1999, realizou-se em Sintra, no início de Junho, uma reunião deste grupo secreto. O ano passado, em Turim (Itália), os convidados foram Paula Amorim (Grupo Amorim) e Isabel Mota (Gulbenkian). Há dois anos, em Chatilly (EUA) estiveram presentes António Mexia e José Luís Arnaut. Desde que sucedeu a Francisco Balsemão, Durão Barroso, chairman da Goldman Sachs, também não falha uma reunião.