Ganha bilhetes para o Arquiteturas Film Festival

O Arquiteturas Film Festival (AFF) está quase aí — e nós não queremos que faltes à chamada. De 4 a 9 de Junho vão passar pelo Cinema São Jorge, em Lisboa, mais de 60 filmes sobre ambiente urbano. Tudo para nos pôr a falar da natureza humana e assim tentar adivinhar qual o papel dos arquitectos e urbanistas num planeta que tem sido a cobaia do ser humano.

Em competição estão 55 filmes, divididos por quatro categorias — Ficção, Documentário, Experimental e Novos Talentos. As honras de abertura cabem a Melting Souls, de François Xavier Destors. A representar Portugal estarão obras de João Salaviza, Ricardo Alves Jr, André Sarmento, Paulo Abreu e Mercês Tomaz Gomes. O ilustrador Tiago Galo, por seu turno, estreia a primeira curta de animação e Duarte Natário leva o documentário Tudo é Paisagem.

A Holanda é o país convidado e assina alguma das actividades paralelas. Um dos destaques será certamente o workshop Capturing Martim Moniz, orientado pela artista e cineasta Petra Noordkamp e René Boer da Failed Architecture. Durante três dias, os participantes são convidados a reflectir cinematograficamente sobre a dinâmica da zona, com a ajuda da artista Fernanda Fragateiro e do sociólogo António Brito Guterres. O workshop gratuito é aberto a estudantes e jovens profissionais das áreas de arquitectura, urbanismo, media, cinema e ciências sociais. Os interessados devem inscrever-se através do email [email protected].

Para além da exibição de filmes há ainda tempo para um debate sobre colectivos multidisciplinares de arquitectura, uma visita guiada pela associação Mulheres na Arquitectura, uma masterclass sobre filmes de arquivo, uma festa inspirada na Bauhaus e muito mais. O programa completo pode ser consultado aqui. Como aperitivo, esta quarta-feira são exibidas quatro “curtas” no espaço The Third Floor (19h) e na quinta-feira a Roca Lisboa Gallery recebe a sessão de apresentação do festival pelas 18h30.

E é agora que te ajudamos a ir ao AFF — de borla. Temos dez bilhetes individuais para uma sessão de cinema à escolha. Para isso, só tens de ser um dos dez primeiros a responder correctamente à seguinte pergunta:

- Em que ano é que o Arquiteturas Film Festival começou?

Envia a resposta para [email protected], juntamente com os teus dados (nome completo e número do cartão de cidadão). Os bilhetes podem ser levantados na bilheteira do Cinema São Jorge e lá podes escolher a sessão a que pretendes assistir. Boa sorte!