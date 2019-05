Uma vitória anunciada

A sondagem que o PÚBLICO divulgou no dia 21 de Maio para as Europeias impressiona porque acertou quase “em cheio” nos resultados eleitorais dos dois maiores partidos: PS e PSD. Mas permitam-me a ousadia de referir que já antes desta sondagem era perfeitamente previsível a vitória do PS por uma grande margem. O alegado erro de casting na escolha de Pedro Marques em contraponto com a acutilância retórica de Paulo Rangel nunca me pareceu ser o cerne do desfecho destas eleições. A dicotomia foi sem dúvida António Costa/Rui Rio: as pessoas votaram preferencialmente no primeiro pelo desempenho político como primeiro-ministro, apesar de alguns erros cometidos. Não obstante a enorme abstenção poder enviesar qualquer estimativa para as legislativas, o fosso entre os dois partidos é tão acentuado que antevejo um score do PS à volta dos 40%, mesmo que ocorram as catástrofes dos incêndios ou outras...

Luís Filipe Barroso, Lisboa

Abstenção, naturalmente, ganhou

A União Europeia da solidariedade, minada pela corrupção, das medidas de carácter redistributivo, em guerra para acabar com os paraísos fiscais onde a evasão delapida o Estado social, não existe. Por cá, impediu o aumento do salário mínimo nacional. Tudo isto e muito mais provocou um recorde abstencionista nas eleições para o Parlamento Europeu, onde 7 em cada 10 portugueses não votaram.

O Presidente da República nunca referiu estas misérias. Não está na sua génese política e faz sentido. O directório da UE é chefiado pelo PPE, do qual faz parte o seu partido, o PSD. Agora, disse que os portugueses que não votaram perdem autoridade para criticar políticos e políticas(!). Além de falta de respeito pela opção abstencionista, está enganado ao menorizar esta decisão que bastas vezes é fundamentada contra a Europa, propositadamente assimétrica, com relevante prejuízo para economias fracas e pessoas débeis economicamente.

Enquanto Bruxelas decidir se podemos ou não investir na saúde, na educação e nos serviços públicos, coartando-nos a iniciativa e tutelando a nossa soberania, o eurocepticismo vai medrando... O bem-estar dos europeus deve ser o cerne das prioridades políticas.

Vítor Colaço Santos São João das Lampas

Imagem que indigna

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No PÚBLICO de 25 de maio vejo uma das imagens que integra a notícia Gabriel tem paralisia e está há sete anos à espera de casa: essa imagem é de uma mulher/mãe a subir com o filho de 15 anos às costas os degraus de uma casa onde não há sequer espaço para movimentar uma cadeira de rodas e onde se desloca “às vezes de arrasto no chão!” Ela é cuidadora única e vivem (?) com 400 euros. Não se acredita que seja possível esta e outras situações semelhantes e degradantes e ainda mais quando, no mesmo dia, podemos ler (em contraponto) esta outra notícia Berardo: guia para navegar na onda de polémicas!

Esta imagem revela a nossa indignidade enquanto comunidade que não sabe cuidar dos seus membros, sobretudo dos e das mais vulneráveis.

Teresa Joaquim, Colares