Mueller diz que não ponderou acusar Trump porque regras do Departamento de Justiça não permitem

A frase do procurador especial Robert Mueller não podia ter sido mais clara. “Se estivéssemos convencidos de que o Presidente não cometeu nenhum crime, teríamos dito isso”, disse esta quarta-feira sobre a sua investigação à interferência da Rússia nas eleições de 2016 e as suspeitas de que Donald Trump teria tentado obstruir a investigação.

A afirmação foi vista pelos Democratas como uma passagem de testemunho ao Congresso e logo candidatos à nomeação democrata como Kamala Harris, Beto O'ROurke ou Elizabeth Warren pediram o início de um processo de impeachment (destituição) contra o Presidente.

Mueller explicou que a sua investigação nunca poderia ter tido como resultado uma acusação contra o Presidente dos Estados Unidos, porque as regras do Departamento de Justiça não o permitem e por isso não foi sequer uma opção considerada pela equipa.

“Concluímos que não podíamos chegar a uma determinação de um modo ou de outro sobre se o Presidente cometeu um crime”, disse Mueller. Não seria “justo" acusar alguém de um crime quando o acusado não iria ter a oportunidade de se defender em tribunal, explicou.

Na primeira vez que fala em público sobre o relatório relativo à investigação que começou em Maio de 2017, Mueller concluiu que o relatório, de 448 páginas, falava por si. “Além do que disse aqui hoje e do que está no nosso trabalho escrito, penso que não é apropriado dizer mais nada”, cita a agência Reuters.

Nesta declaração sem direito a perguntas, Mueller declarou a investigação “encerrada”, anunciou a sua demissão e o seu “regresso à vida privada”.

Uma versão muito editada do relatório foi publicada em Abril, concluindo que não havias provas suficientes de que a campanha do então candidato republicano tivesse feito parte de uma conspiração criminosa com Moscovo. O relator recusava-se, depois, a fazer uma apreciação sobre se Trump obstruiu a justiça, embora descrevesse onze vezes em que o Presidente tentou impedir a investigação, lembra o diário britânico The Guardian.

As últimas palavras de Mueller foram, no entanto, para sublinhar que “houve múltiplos esforços sistemáticos para interferir na nossa eleição, e a alegação merece a atenção de todos os americanos”.

Trump reagiu dizendo que após esta declaração “não muda nada” em relação ao relatório. “Não há provas suficientes e por isso, no nosso país, uma pessoa é inocente”.