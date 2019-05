Netanyahu falha novo governo e Israel repete eleições

Os israelitas vão voltar a ser chamados a eleger um novo Parlamento a 17 de Setembro depois de Benjamin Netanyahu, vencedor das eleições de Abril, ter falhado as negociações com o seu antigo aliado de extrema-direita, Avigdor Lieberman, para a formação de um novo Governo – um cenário pós-eleitoral inédito no país.

O vencedor das eleições tinha até às 00h locais de quinta-feira (22h de quarta em Portugal continental) para formar governo. Tendo falhado o prazo, cabia ao Presidente israelita Reuven Rivlin escolher qual o passo seguinte, que poderia passar por pedir a outro partido para tentar formar um executivo. Esse cenário não era o privilegiado pelo partido Likud de Netanyahu, que apresentou uma moção no Knesset para dissolver a assembleia e forçar novas eleições. A proposta foi aprovada já nos primeiros minutos de quinta-feira.

O maior obstáculo à formação de um novo governo liderado por Netanyahu (seria o quinto) foi o seu antigo ministro da Defesa, Lieberman, e a diferença de opinião entre este e os partidos religiosos (o Judaísmo Unido da Torah) em relação a uma lei sobre a excepção do serviço militar obrigatório para os ultra-ortodoxos (os primeiros defendem o fim da excepção do serviço militar para os que estudam a Torah, os segundos a sua continuação).

Após a dissolução do Knesset, um Netanyahu furioso falou ao país, acusando Lieberman de uma “golpada inacreditável e kafkiana”.

“Lieberman é agora parte da esquerda. Enganou o seu eleitorado”, disse, antes de prometer vencer as eleições de Setembro.