Oeiras Eco Rally: o rally que se faz de condutores comuns

Neste rali todos podem participar desde que o carro que conduza seja movido a energias alternativas e não a derivados do petróleo. E já vai na segunda edição. O Oeiras Eco Rally, que nasceu em 2018, é realizado pelo Classic Club Portugal e a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), com o apoio da Câmara Municipal de Oeiras.

Arranca a 7 de Junho e conta com três dias de provas e etapas espalhados por todo o território de Oeiras. É orientada pelas “energias limpas”, o que permite a participação de equipas profissionais e não profissionais.

É inteiramente dedicado a veículos de estrada normais: a ideia é permitir que qualquer condutor comum, desde que possuidor de um carro eléctrico, possa participar na competição. Para além disso, o participante precisa apenas de possuir uma carta de condução de ligeiro. Os protótipos que sejam para uso diário são também permitidos, desde que estejam homologados para circulação rodoviária dentro da União Europeia.

A prova identifica-se como “a única realizada em Portugal com preocupações ambientais e ecológicas” e inspira-se na FIA Electric and New Energy Championship, campeonato organizado pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

No que consiste?

O percurso terá 410 quilómetros e será composto por várias etapas. A primeira, logo no dia 7, inaugura pelas 17h e chama-se “Oeiras Street Stage”. A última etapa, por sua vez, termina no dia 9 de Junho na Praia de Santo Amaro, onde será também a cerimónia de encerramento e entrega de prémios.

As equipas terão de demonstrar a sua eficácia ao realizar a melhor gestão possível do consumo ao longo de todo o percurso e assegurar a regularidade, evitando penalizações nos distintos controlos efectuados pela organização.

Terão, também, de respeitar todas as regras constantes do código da estrada e de percorrer estradas que os condutores comuns usam no seu dia-a-dia.

Nos dias do Rally, os Jardins do Marquês de Pombal recebem a Eco Rally Expo, um local de exposição e experiências ligadas ao mundo dos automóveis eléctricos.

A 1ª edição deste rally, em 2018, teve um “elevado número de participantes” e integrou a 4ª etapa da edição do mesmo ano do Electric and New Energy Championship – um campeonato que em 2019 terá 14 provas em 12 países (como a República Checa, a Grécia ou o Japão).

