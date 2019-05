Cartão Lisboa Viva vai dar 20 minutos gratuitos nas trotinetes Hive

A adesão às trotinetes em Lisboa já é elevada é uma nova iniciativa promete aumentar ainda mais a opção por esta forma de mobilidade. Uma parceria estabelecida entre a Lisboa Viva e a Hive permite a todos os utilizadores que aderirem à campanha na aplicação da empresa de trotinetes ter direito a 20 minutos gratuitos para usar num dos veículos eléctricos. O registo é gratuito e exige, apenas, uma foto do cartão Lisboa Viva e uma selfie do utilizador.

A campanha está, assim, aberta a qualquer utilizador do cartão Lisboa Viva – ou seja, não é obrigatório ter passe mensal. Decorrerá entre 29 de Maio e 29 de Junho e quem aderir terá, até Dezembro, direito a 20 minutos mensais gratuitos.

Estes 20 minutos não são acumuláveis, pelo que são renováveis no início de cada mês mas podem ser distribuídos por várias viagens diferentes. A partir do momento de adesão, independentemente do cartão estar carregado ou não, os minutos serão atribuídos todos os meses até ao fim da campanha.

É a primeira vez que a Otlis – empresa que detém a Lisboa Viva – faz uma parceria com uma empresa de trotinetes eléctricas. O objectivo é a promoção do uso da trotinete como meio de transporte entre as estações dos vários meios de transporte disponíveis (metro, comboio, autocarro ou barco) e o local de destino.

Em Lisboa há nove empresas de trotinetes eléctricas: Bird, Frog, Voi, Lime, Bungo, Flash, Wind, Tier e Hive. Todas elas actuam por toda a cidade mas, para esta iniciativa, apenas as da empresa Hive poderão ser utilizadas.

Texto editado por Ana Fernandes