Dentro de um centro de migrantes no Novo México

Em Deming, Novo México, nos Estados Unidos, a comunidade local ainda se está a acostumar à presença dos muitos migrantes que têm chegado à localidade com 14 mil habitantes.

Nas últimas duas semanas, a pequena cidade no Sudoeste dos Estados Unidos recebeu 2400 migrantes oriundos da América Central e a tendência é que este número continue a aumentar. Tudo começou no Dia da Mãe, quando um autocarro do Governo chegou ao local carregado com migrantes requerentes de asilo.

Em menos de 24 horas, o Governo local transformou um antigo hangar da Segunda Guerra Mundial num abrigo para famílias que tentaram cruzar a fronteira ilegalmente. Deming é a última cidade numa lista crescente de localidades norte-americanas a darem abrigo, comida e roupa à comunidade migrante que diariamente é libertada pela Patrulha de Fronteira. Apesar da ajuda de voluntários, alguns cidadãos mostram-se contra a presença dos migrantes na sua comunidade.