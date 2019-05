Quer poupar electricidade em casa? Este simulador faz as contas

A redução da potência do contador de electricidade pode permitir às famílias poupanças anuais de pelo menos 22 euros, A redução pode ser calculada através do novo simulador da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) que é lançado esta quarta-feira.

Quanto mais elevada é a potência contratada escolhida pelos consumidores, quando celebram um contrato de electricidade, maior é o número de equipamentos eléctricos que podem estar ligados ao mesmo tempo, mas com um custo mais pesado desta componente na factura da electricidade.

“É da maior importância que os consumidores tenham uma potência adequada ao número de equipamentos eléctricos que ligam ao mesmo tempo em casa”, considerou a presidente da ERSE, Cristina Portugal, realçando que a expressão “chave é “ao mesmo tempo"”.

O simulador que o regulador disponibiliza a partir de quarta-feira, assinalando o Dia Mundial da Energia, no seu site, recomenda o valor de potência a contratar pelos clientes de baixa tensão normal e com instalações eléctricas monofásicas, e fornece informação sobre o valor que pode poupar com essa redução do nível de potência.

“Se o consumidor baixar uma escalão na sua potência contratada poderá conseguir uma poupança de pelo menos 22 euros por ano”, refere a ERSE, adiantando que “essa poupança poderá ser ainda maior caso reduza a potência contratada até 3,5 kVA, beneficiando ainda da diminuição da taxa do IVA de 23% para 6% a partir de 1 de Julho em Portugal continental”.

Na prática, o novo simulador permite ao consumidor identificar os equipamentos eléctricos que precisa de utilizar em simultâneo – por exemplo, o frigorífico, a televisão e a máquina de lavar loiça – para perceber qual é a potência mais adequada no seu caso.

Como ponto de partida, o simulador apresenta cinco exemplos de utilização de equipamentos, que correspondem a cinco escalões de potência contratada diferentes (dos 3,45 kVA a 10,35 kVA), podendo adaptar os exemplos, adicionando ou eliminando equipamentos, bem como editando a potência de cada um deles, obtendo um resultado mais próximo do real.

Num encontro com jornalistas, Hugo Coutinho, da Direcção de Tarifas e Preços da ERSE, deixou o alerta: “se o quadro eléctrico nunca se desliga, o consumidor pode baixar a potência contratada”, de forma a conseguir baixar a factura de electricidade.

Para o efeito, os consumidores têm que fazer o pedido ao comercializador de electricidade, que se articula com o operador da rede de distribuição (EDP Distribuição) para proceder a esta mudança que é gratuita.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em princípio, a alteração de potência implica a visita de um técnico, exceptuando-se se o contador for inteligente, e estiver ligado a uma rede inteligente, em que a operação pode ser feita remotamente.

De acordo com dados da ERSE, os escalões de potência mais frequentes em Portugal são 3,45 kVA, com 2,8 milhões de consumidores (45% do total), e 6,9 kVA, com 1,6 milhões de consumidores (25% do total).

Apenas os consumidores de baixa tensão – famílias e pequenos negócios – têm que escolher um escalão de potência contratada, uma vez que os consumidores em níveis de tensão superiores são facturados de acordo com a potência máxima registada nos últimos 12 meses.