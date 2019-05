“Panda Bonds” portugueses: pagar mais agora para ganhar mais tarde?

O que são os “Panda Bonds”​?

“Panda Bonds”​ é o nome dado aos títulos de dívida que são lançados por emissões não chinesas na China, com o iuan renminbi como divisa. Com a colocação deste tipo de obrigações, entidades estrangeiras conseguem obter crédito dos investidores chineses interessados em aumentar a sua exposição aos mercados internacionais. A primeira vez que foi feita uma emissão deste tipo foi em 2005, tendo sido usada essencialmente por bancos e empresas internacionais com uma presença forte na China. As primeiras emissões de dívida pública por via de “Panda Bonds” só aconteceram em 2015.

