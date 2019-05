Oleoduto até ao aeroporto de Lisboa avança em 2021

O ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, que foi ouvido esta manhã na comissão parlamentar de Economia, revelou que o Governo espera que um novo oleoduto que vai ligar as instalações de armazenagem de combustível da CLC em Aveiras ao aeroporto de Lisboa esteja concluído no primeiro semestre de 2021.

Esta nova infra-estrutura, que, segundo o ministro, representará um investimento de 40 milhões de euros e que será pago pelos privados, permitirá prevenir situações de crise de abastecimento como a que se verificou com a recente greve dos motoristas de transporte de matérias perigosas.

Em resposta ao deputado do CDS Helder Amaral, Matos Fernandes revelou que o Governo já encontrou um corredor para o oleoduto que permitirá fazer chegar o combustível ao aeroporto, dispensando o abastecimento através de camiões cisterna. A nova estrutura recorrerá a uma conduta da EPAL do rio Alviela, que passa tangente às instalações da CLC e vai até à rotunda de Moscavide; depois será necessário construir a estrutura até ao aeroporto.

A conduta será desactivada até ao final do próximo ano, adiantou o ministro.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

João Pedro Matos Fernandes explicou que o seu gabinete está a estudar se, em termos jurídicos, a construção desta nova infra-estrutura pode ser considerada distribuição de combustível, ou transporte.

Se for transporte, o ministro diz que a CLC, a principal empresa de logística de combustíveis, que é detida pelas petrolíferas e gere o parque de Aveiras, poderá proceder à construção, tal como já se disponibilizou. Se for distribuição, então terá de haver um concurso público, disse o ministro, garantindo que, se for esse o caso, o concurso avançará dentro de pouco tempo.

A construção do oleoduto também obrigará ao “reforço da tancagem” no Aeroporto Humberto Delgado. O ministro do Ambiente e da Transição Energética adiantou que já estão a ser conduzidas negociações com a empresa que gere a infra-estrutura aeroportuária, a ANA, para se aumentar a capacidade de armazenamento, que deverá estar concluída dentro de um ou dois meses.