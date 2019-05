Começam as finais da NBA: Kawhi contra a dinastia

A ganhar embalagem desde 30 de Outubro do ano passado, a Liga Norte-Americana de Basquetebol profissional (NBA) entra nesta na madrugada de quinta para sexta-feira em fase de aceleração final. Será no Canadá que se joga o primeiro encontro das finais (2h, SP-TV1) entre os desafiantes da Conferência Este, os Toronto Raptors, e os bicampeões Golden State Warriors. Para Steph Curry e companhia, chegar aqui já não é novidade nenhuma – é a quinta final consecutiva da equipa de Oakland – e um quarto título no quinquénio será a validação definitiva destes Warriors como uma das melhores equipas da história da NBA. Para os canadianos Raptors, é uma viagem em território desconhecido só possível pelo risco que correram em contratar Kawhi Leonard.

