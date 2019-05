Chelsea conquista Liga Europa

O Chelsea conquistou nesta quarta-feira a sexta taça europeia da sua história, triunfando na final da Liga Europa, em Baku, por 4-1 sobre o Arsenal. Numa final totalmente londrina realizada a quase quatro mil quilómetros de distância de Londres, os “blues” foram mais eficazes que os “gunners”, castigando Petr Cech no seu jogo de despedida com quatro golos na segunda parte.

Depois de um nulo ao intervalo, a formação orientada por Maurizio Sarri arrancou para a goleada logo aos 49’, com Olivier Giroud, antigo avançado do Arsenal, a fazer o primeiro golo num cabeceamento rasteiro que não deu quaisquer hipóteses a Cech, antigo guarda-redes do Chelsea.

Depois, aos 60’, foi o espanhol Pedro Rodríguez a fazer o 2-0 e, logo a seguir, aos 65’, foi Eden Hazard a fazer o 3-0, na conversão de um penálti.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O Arsenal ainda teve um ensaio de reacção, com um tremendo tiro de Alex Iwobi aos 68’ (tinha entrado aos 66'), mas Hazard matou a retoma do Arsenal com mais um golo aos 72’.

Este foi o sexto título europeu da história do Chelsea e a segunda Liga Europa (a primeira foi em 2013, numa final em Amesterdão frente ao Benfica). Antes, os “blues"já tinham conquistado duas Taças das Taças (1971 e 1998), uma Supertaça Europeia (1998) e uma Liga dos Campeões (2012).

Já o Arsenal mantém apenas uma conquista europeia, uma Taça das Taças em 1994. E Unai Emery, nesta sua época de estreia no Arsenal, não conseguiu fazer valer na final o seu estatuto de especialista da competição, ele que já tinha conquistado a Liga Europa por três vezes com o Sevilha.