Benfica vence na festa da consagração do FC Porto

O título já tinha sido assegurado duas jornadas antes, mas o FC Porto tinha a festa da consagração, no pavilhão Dragão Caixa, marcada para a derradeira ronda do campeonato. No clássico com o Benfica, os “dragões” perderam (31-34), mas não deixaram de celebrar com os adeptos que encheram o recinto.

Num jogo em que defensivamente os “azuis e brancos” renderam menos do que o habitual, aproveitou o Benfica para conseguir, a meio do primeiro tempo, uma vantagem de três golos que foi alargando até aos cinco, já perto do intervalo (16-20).

Com Kevin Nyokas (oito golos), Paulo Moreno e Nuno Grilo em bom plano, os lisboetas mantiveram o ritmo no segundo tempo e chegaram a dispor de um margem de seis golos, que o FC Porto (impulsionado por António Areia, autor de 10 golos) reduziu para três já nos instantes finais.

No final, enquanto jogadores, adeptos e staff dos “dragões” festejavam o 21.º título nacional de andebol, o Benfica fechava o campeonato no terceiro lugar, já que o Sporting acabara de vencer também no pavilhão do Madeira SAD (27-24), segurando o segundo posto.