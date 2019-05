E ao terceiro dia o Louvre voltou a não abrir

O Museu do Louvre, que devia ter aberto ao público às 9h (hora de Paris), voltou a não abrir as portas. O site do museu parisiense explica que devido a “uma assembleia geral que reúne uma parte dos funcionários de acolhimento e vigilância, a abertura do museu será excepcionalmente retardada na quarta-feira”. Se na véspera o museu já não tinha aberto, porque encerra às terças-feiras para descanso do pessoal, a semana começou com as portas fechadas na sequência de uma acção de protesto de parte dos seus funcionários.

Este é, assim, o terceiro dia que o mais visitado museu do mundo se encontra, para já, fechado.

O PÚBLICO não conseguiu obter uma previsão para a reabertura junto do gabinete de imprensa do Louvre, mas o museu, através do telefone, está a informar os visitantes de que não pode garantir que o museu vá abrir esta quarta-feira.

Os funcionários, que já se tinham reunido em plenário na segunda-feira, queixam-se de “uma degradação sem precedentes das condições de visita e de trabalho” devido ao acentuado aumento dos visitantes​, informou no início da semana um comunicado do sindicato Sud Culture Solidaires.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Como forma de protesto, os funcionários do serviço de recepção e de vigilância faltaram ao trabalho, ao abrigo de um direito previsto na lei laboral francesa que lhes permite faltar quando consideram não existir as condições necessárias para desempenharem as suas funções em segurança.

“O Louvre está a asfixiar”, disse o sindicato no início da semana, lembrando que em 2018 o museu bateu todos os recordes, ultrapassando os 10 milhões de visitantes. Esse aumento não foi acompanhado por um reforço do quadro de pessoal, que, ao contrário, tem vindo a diminuir, acrescenta o sindicato.