Hospital de Vila Franca de Xira internou doentes em refeitórios e casas de banho

O Hospital de Vila Franca de Xira internou durante quase quatro anos centenas de utentes nos refeitórios. Houve ainda casos de doentes que foram internados em casas de banho e outros que ficaram em macas nos corredores. A informação faz parte de uma deliberação publicada esta terça-feira pela Entidade Reguladora da Saúde (ERS), que surgiu na sequência de várias queixas apresentadas por utentes e familiares de utentes em 2015 e 2016 e que levou a uma acção de fiscalização por parte do regulador.

O hospital, gerido pelo Grupo Mello Saúde em parceria público-privada, argumentou que a solução faz parte do plano de contingência, activado em situações excepcionais, quando a procura excede a capacidade da instituição. Mas a ERS afirma que o internamento dos utentes em refeitórios não é excepcional e que foi prática corrente em quatro anos.

“A utilização dos refeitórios para internamento de utentes não é uma medida excepcional e não tem qualquer relação com o aumento de procura dos serviços do Hospital, entre os meses de Outubro e Março de cada ano”, afirma a ERS.

“Face aos dados apurados é possível concluir que, durante aquele dito período de quase 4 anos [Janeiro de 2018 a Outubro de 2018], centenas de utentes estiveram internados em refeitórios, reportando a maior parte dos mesmos aos serviços de cirurgia e ortopedia, e tendo o pico máximo de ocupação sido verificado num mês de Agosto”, acrescenta.

Às reclamações apresentadas pelos utentes, a entidade gestora do hospital justificou a decisão com o acréscimo de procura de cuidados entre os meses de Outubro e Março, associados ao pico da gripe. Nas explicações dadas à ERS, a entidade acrescentou que a medida faz parte do plano de contingência aprovado pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (que representa o Estado no contrato de gestão) e que os doentes encaminhados para estas zonas são utentes que já tiveram alta clínica e que aguardam por uma resposta da rede de cuidados continuados ou de condições para serem recebidos pela família.

Para a ERS, esta solução não responde de forma digna às necessidades dos utentes. Os refeitórios, conclui o regulador, não tinham portas, “não possuíam cortinas separativas entre as camas, sendo a privacidade mantida por recurso a biombos que servem, simultaneamente, para delimitar a entrada no referido espaço”, o tecto “encontrava-se perfurado, o que poderia ser susceptível de comprometer a higienização”, não têm instalações sanitárias e não existem tomadas de gases medicinais como oxigénio.

Já quanto à utilização de casas de banho, afirma o regulador que “esta situação não está nem poderia estar prevista nos planos de contingência em vigor no estabelecimento, nem pode ser admitida como resposta a um acréscimo de procura dos serviços do Hospital”.

“Utilizar casas de banho como local para internamento de utentes — mesmo que aquelas estejam desactivadas ou que a solução tenha carácter transitório e provisório — é, por si só, uma medida que não respeita a dignidade dos utentes e que não constitui uma boa prática, do ponto de vista da qualidade dos serviços prestados”, salienta a ERS.

Entre as recomendações da ERS está a de o hospital, caso continue a utilizar os refeitórios para internamento, os possa transformar de forma a ter a mesma capacidade de resposta e de condições de uma zona de internamento.