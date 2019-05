Casal atingido a tiro em Amarante. Homem morre no local

Um homem e uma mulher foram atingidos a tiro na pastelaria Delícias D'Avó, localizada em São Genes, Freixo de Cima, concelho de Amarante na tarde desta terça-feira.

Segundo diz o INEM, que confirmou ao PÚBLICO a ocorrência, a chamada de socorro foi recebida 13h20 desta tarde. No local, confirmaram o óbito de um homem de 46 anos. Uma mulher de 38 terá sido baleada no tórax e foi transportada para para o Hospital de São João, no Porto, e está, neste momento com suporte avançado de vida.

A situação ocorreu na via pública e foram accionados meios dos Bombeiros Voluntários da Lixa, da Guarda Nacional Republicana (GNR), uma ambulância de suporte imediato de vida de Amarante, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa e ainda uma unidade móvel de psicólogos.

Segundo o capitão Francisco Martins, oficial de Relações públicas do Comando Territorial do Porto, o homem terá recorrido a uma arma de fogo, entrado na pastelaria e baleado os dois cidadãos. Depois, o suspeito do sexo masculino terá fugido de carro do local.

De acordo com a mesma fonte, o homem que faleceu no local era proprietário da pastelaria e estava numa relação com a mulher que também ferida.

A GNR já estará à procura do suspeito que julgam não estar longe do local do incidente.