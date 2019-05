Jerónimo, orgulhoso da geringonça, admite que PS roubou os louros ao PCP

Um dia inteiro de reunião, que promete prolongar-se pela noite, mas a argumentação não evoluiu muito desde a noite de domingo. Para o PCP, a CDU perdeu (muitos) votos nestas europeias em comparação com as de 2014 porque o cenário era na altura de grande contestação à troika e porque o PS “capitalizou” junto do eleitorado com políticas em que os comunistas foram fundamentais.

Jerónimo de Sousa não saiu deste registo. Apenas acrescentou outro, quando o PÚBLICO insistiu na questão dos factores que levaram ao desaire: “A campanha que dura já há oito meses, desferida por centros de decisão, que visaram, através da infâmia e da mentira, [atacar] a nossa honestidade, a nossa competência, a nossa forma de estarmos na política. Isso, naturalmente, fez mossa. Em muitos casos houve suspeição - e uma suspeição é pior do que uma acusação.”

A avaliar pelas sucessivas perguntas sem resposta de Jerónimo sobre o essencial das “dezenas e dezenas” de intervenções dos camaradas na reunião, o que se passa no Comité Central, fica mesmo no Comité Central. Não quis especificar se houve quem se pronunciasse contra o apoio ao Governo e que tenha visto nessa opção a explicação para esta espécie de abraço de urso em que o PCP já se viu enredado nas autárquicas de 2017 e de que volta agora a sofrer.

Para fora passa apenas o que a direcção do partido pretende e, quando questionado sobre se, perante os maus resultados das duas eleições, a viabilização do Governo PS foi um erro para o PCP, Jerónimo nem pestanejou. “Há uma coisa de que nós estamos profundamente convictos: do acerto da nossa posição, que foi não perder nenhuma oportunidade para na Assembleia da República procurássemos repor direitos e rendimentos.”

“Não estamos nem arrependidos. Voltaríamos a fazer o mesmo para que prevalecessem direitos que eram aspirações profundas dos trabalhadores e do povo.”