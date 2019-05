Empresa portuguesa usa imagens de satélite para identificar crimes ambientais

A empresa CybELE, integrada no centro de incubação da Agência Espacial Europeia (ESA BIC) em Portugal, está a desenvolver tecnologia que recorre às imagens de satélite para ser mais fácil identificar crimes ambientais.

O projecto nasceu da frustração do francês Robin Bouvier que, depois de anos a trabalhar como assessor legal para uma organização ambientalista, constatou que a maioria das leis de protecção do ambiente não eram cumpridas e decidiu avançar com algo para melhorar a aplicação das leis de protecção do ambiente na Europa, contou à agência Lusa o responsável pela CybELE, empresa que tem sede na DNA Cascais e que é incubada pelo ESA BIC Portugal, coordenado pelo Instituto Pedro Nunes, em Coimbra.

A ideia inicial passava por criar uma base de dados para desenvolver a ligação entre cidadãos e especialistas na área do direito ambiental, mas, depois de se especializar em Direito do Espaço, encontrou nas tecnologias sensoriais remotas uma “grande ferramenta para melhorar a recolha de provas para as forças de investigação”, explicou.

O projecto “implementa um processo de análise de dados completo e único, que melhora a compreensão de uma simples imagem de satélite”, frisou o responsável. “O processamento da imagem é feito à medida dos clientes e permite criar uma ideia visual do tipo de danos ambientais e do seu impacto. Por exemplo, pode ser gerada uma “máscara” para sublinhar a presença de desflorestação ou explorações madeireiras ilegais numa região ou para identificar os componentes químicos em derramamentos de petróleo ou outro tipo de poluição de solo”, aclarou.

Tesselo Também em parceria com o IPN, a Tesselo combate desafios ambientes com recurso a imagens de satélite inteligentes. A startup desenvolve soluções de mapeamento, baseadas em inteligência artificial, aplicáveis, por exemplo, à prevenção de incêndios. “As imagens em tempo real permitem estimar e mitigar os danos em infecções de colheitas, exposição de redes eléctricas ou de incêndios florestais”, descreve a Tesselo.

Segundo Robin Bouvier, a tecnologia da CybELE permite poupar dinheiro e tempo usado na investigação dessas provas, bem como na identificação e cálculo dos custos dos danos ambientais provocados, gerando relatórios baseados numa análise de dados de satélites, “escritos de forma precisa e compreensiva para poderem ser provas num contexto de procedimentos judiciais”.

Para além desta ferramenta poder ser útil para sociedades de advogados e empresas de seguros, o responsável da empresa espera que a tecnologia possa também facilitar o trabalho de organizações não governamentais, governos ou associações internacionais que trabalham nesta área. De momento, a CybELE já tem “pedidos de administrações locais para monitorizar costas e rios e está a desenvolver parcerias com agências de investigação internacionais”, avançou.

Para além disso, trabalha já em casos para detectar descargas ilegais nos mares, identificar casos de poluição a partir da exploração mineira e monitorizar a desflorestação e destruição de habitats. “Esta tecnologia permite já monitorizar uma grande área à distância. Contudo, muito mais pode ser feito para melhorar a precisão das imagens de satélite. Com a nova geração de satélites, a nossa análise vai ganhar muito em precisão”, salientou.

Em 2018, a CybELE venceu o prémio principal da competição europeia Copernicus Masters, que premeia produtos e serviços que utilizam dados de observação da Terra e do satélite europeu Copernicus. As candidaturas para a edição deste ano do prémio estão abertas até 30 de Junho.