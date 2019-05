Day after

Depois das eleições europeias, o que me preocupa não é a situação política nacional; somos um país com uma tranquilidade pachorrenta, pouco volúvel e quase imutável, mas existe uma certa continuidade positiva na proximidade devido à nossa pequenez geográfica que nos faz viver com o pouco que temos. O problema destas eleições, no meu ponto de vista, está na demonstração do quase inevitável fim do projeto europeu, devido à subida exponencial dos chamados eurocépticos e dos que são pró projecto mas com ideias xenófobas e muito unilaterais, ou seja: sim à Europa, mas apenas a “minha Europa”. Assim, apelo aos nossos políticos que comecem a pensar como nos sairíamos se esse projecto não existisse.

Gens Ramos, Porto

Rescaldo

Provou-se, uma vez mais, o ditado de que quem com ferros mata com ferros morre. Paulo Rangel e Assunção Cristas nada mais fizeram durante a campanha eleitoral de, enxovalhar e minimizar a competência e idoneidade dos outros candidatos, em especial os do PS e do BE. Os portugueses não aprovaram tal atitude e souberam penalizar, devidamente, aqueles deputados das “direitas encostadas”. Que lhes sirva de lição e não repitam nas legislativas os mesmos chavões.

José Luís de Oliveira Alves, Lisboa

E assim vamos nós

Nesta campanha eleitoral acabei por confirmar uma dúvida que me vinha acompanhando há muito tempo: há partidos que não apresentam qualquer proposta política para a Europa, o seu dia-a-dia resume-se numa coisa baixa e barata: “malhar” em alguns adversários, com coisas que não fazem parte da política. Cheguei mesmo a pensar que se algumas destas práticas se passassem numa escola, poderíamos estar perante casos de “bullying”.

Tenho um misto de dó e de raiva, pois parece que há candidatos que andam nisto a brincar, ficando espantados (alguns) com o desinteresse por parte dos eleitores. Quem ficou a ganhar e a perder com tudo isto? Os eleitos que, mesmo não apresentando programa, vão continuar a fazer a sua “vidinha”, em detrimento dos eleitores que têm baixos salários ou reformas, e que nunca vão passar da cepa torta.

Dinis Evangelista, Monte Abraão

Do poucochinho de Seguro ao poucochito de Costa

Ao contrário do que os comentadores televisivos se apressaram a dizer na noite eleitoral, a vitória do PS/Costa nas europeias foi uma vitória pífia: os socialistas tiveram um aumento de votos menor do que o da direita que formou a coligação de há cinco anos averbou em conjunto. Quer dizer que a direita, a quem foi atribuída uma estrondosa derrota, progrediu mais eleitoralmente que o Partido Socialista e, em condições difíceis, diminuiu a distância em votos para o PS. Vistos os números na sua frieza, o PS/Costa foi pior que o PS/Seguro.

João Carlos Lopes, Torres Novas