União Europeia nomeia conselheiro especial para a Venezuela

O antigo presidente do Banco Inter-Americano para o Desenvolvimento, Enrique Iglesias, foi nomeado conselheiro especial para a Venezuela pela Alta Representante para a Política Externa da União Europeia, Federica Mogherini, num gesto que o executivo comunitário pretende seja lido como um sinal da sua atenção e forte compromisso em ajudar o regime e a oposição em confronto no país a encontrar uma solução pacífica para a crise.

A UE tem mantido a sua linha em defesa do processo democrático desde o início da crise política, que tem vindo a agravar-se desde 2013, após a morte do Presidente Hugo Chávez e a eleição e reeleição de Nicolás Maduro, em votações que foram contestadas e não reconhecidas pela oposição. Protestos anti-governamentais na capital Caracas e outros pontos do país resultaram em violentos confrontos entre os dois blocos, que fizeram dezenas de vítimas e conduziram milhares de pessoas à prisão.

A nomeação de um conselheiro especial vai permitir “sustentar e reforçar o trabalho político e diplomático” de Bruxelas, justifica em comunicado o Serviço de Acção Externa da UE. “Enrique Iglesias vai apoiar as acções da União Europeia e do Grupo Internacional de Contacto [criado em Fevereiro] no sentido de promover uma solução democrática e pacífica para a crise política na Venezuela, através da realização de eleições livres e justas. No seu papel, aconselhará a Alta Representante e o Grupo de Contacto sobre que passos podem ser dados nesse sentido, e contactará todos os actores políticos relevantes da Venezuela, aa região e da comunidade internacional”, informa o comunicado.

Iglesias, um economista com dupla nacionalidade espanhola e uruguaia de 88 anos, já exerceu o cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros do Uruguai. Foi presidente do Banco Central do Uruguai e do Banco Inter-Americano para o Desenvolvimento, com sede em Washington, e dirigiu a Secretaria-geral Ibero-Americana, que é o órgão responsável pela organização das conferências e cimeiras Ibero-Americanas que reúnem 22 chefes de Estado e governo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Depois de uma tentativa falhada de golpe militar contra o regime, a 30 de Abril, a situação na Venezuela permanece volátil. O Grupo de Contacto Internacional, onde Portugal está representado, já realizou três reuniões ministeriais e seis missões à Venezuela — das quais três foram humanitárias e três políticas. Os representantes europeus tiveram oportunidade de se encontrar com o Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e o líder da oposição, Juan Guaidó.

O Governo e a oposição aceitaram sentar-se à mesa para negociar uma solução para a crise sob os auspícios da Noruega. A UE não participa nas conversações em Oslo, mas está a acompanhar o desenrolar do processo. Se as partes conseguirem fechar um acordo, Bruxelas já disse estar disponível para articular com outros actores internacionais a sua implementação.